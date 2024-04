Ženská lobby a organizace pro oběti vítají schválení redefinice znásilnění

Zástupkyně České ženské lobby (ČŽL) a dalších organizací na pomoc obětem vítají dnešní schválení změny definice znásilnění ve Sněmovně. Podle nich úprava usnadní a zlepší situaci obětí. Věří v to, že novelu trestního zákoníku s novým vymezením přijme bez potíží také Senát. Řekly to ČTK. Dolní komora přijala návrh novely trestního zákoníku, podle níž se za znásilnění má považovat nesouhlasný pohlavní styk místo silou vynuceného.

"Je to vyvrcholení práce některých organizací České ženské lobby a našeho snažení. Ukazuje se, že Sněmovna má pro oběti pochopení, takže by tam nemusel být problém s ratifikací Istanbulské úmluvy," řekla předsedkyně ČŽL Marta Smolíková. Rychlé schválení novely ve Sněmovně bez připomínek označila za "naprosto nebývalé a výjimečné". Věří v to, že podobně hladké bude i schvalování v Senátu.

Horní komora v lednu odmítla ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, v níž se státy zavazují k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci i k vyčlenění peněz na podpůrné služby. Podle odpůrců je tato Istanbulská úmluva nadbytečná, obsahuje genderovou ideologii a staví ženy proti mužům. Podle zastánců naopak představuje závazek, že ČR služby pro potřebné zajistí a že násilí v zemi je nepřijatelné. Pro novou definici znásilnění byli dnes všichni přítomní poslanci a poslankyně. Podle novely zákoníku se má také sex s dětmi pod 12 let vždy brát jako znásilnění, ne zneužití.

"Považuji to za pozitivní signál pro oběti sexuálního násilí, že aktuální politická reprezentace bere jejich situaci vážně. Je to signál poté, co neprošla Istanbulská úmluva, že je vláda ochotná dělat aspoň tyto kroky," uvedla šéfka organizace proFem Jitka Poláková. Organizace provozuje první a zatím jediné specializované centrum pro oběti sexuálního násilí v zemi. Poláková ocenila, že nikdo ze zákonodárců nebyl proti změnám.

Za změnu bojovala organizace Konsent. Spolu s Amnesty International uspořádala před pár lety kampaň Chce to souhlas. Prosazovala pak definici znásilnění jako sexu bez souhlasu. Podle manažerky organizace Kláry Kadár bylo toto znění pro politiky příliš radikální a rozhodli se zvolit podobnou úpravu jako v Německu, tedy trestnost sexu proti vůli. Organizace oceňuje to, že se do novely podařilo promítnout takzvané zamrznutí znásilňované oběti, kdy přestane reagovat a bránit se.

"V Senátu už pracujeme. Máme schůzky. Zatím se vše jeví pozitivně a vypadá to tak, že by změna měla hladce projít," uvedla Kadár. Řekla, že změna zlepší situaci obětí a pomůže jim také lépe se následně bránit. Podle zástupkyně Konsentu legislativní úprava ale nestačí a jsou potřeba i další kroky. Zmínila přípravu profesionálů, kteří s obětí pracují, osvětu i vzdělávání dětí.

Na síti X rozhodnutí poslanců ocenily iniciativy Pod svícnem či Bez trestu, které změnu prosazovaly. Poděkovaly poslankyním a poslancům. Připomněly úsilí některých zákonodárkyň či advokátky Lucie Hrdé o přijetí úpravy.