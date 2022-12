Ženu z Hodonínska přes telefon zlákali podvodní investoři, přišla o 800 tisíc korun

Pětačtyřicetiletou ženu z Hodonínska zlákali podle policie podvodní investoři, přišla o více než 800 tisíc korun. Policie se zabývá i dalšími podvody na jihu Moravy, například muž na Brněnsku chtěl investovat do kryptoměny, přišel skoro o půl milionu. O nových případech v úterý na policejním webu informoval mluvčí Bohumil Malášek.

Ženu z Hodonínska podle policie zlákal snadný zisk, navíc v dolarech. Od lidí vydávajících se za pracovníky investiční společnosti dostala ohledně toho telefonickou nabídku, následně si nainstalovala do počítače program na jeho vzdálenou správu. "Pracovníci firmy pak začali za aktivní součinnosti ženy intenzivně obchodovat. Výsledkem jejich asi měsíčního snažení byla ztráta více než 800 tisíc korun. Ženě zmizely z účtu všechny prostředky, navíc si za pomoci falešných investorů zřídila několikasettisícovou půjčku," popsal mluvčí.

Podobným způsobem přišla skoro o půl milionu korun o dva roky starší žena z Vyškovska. I ta si nechala nainstalovat program na vzdálenou správu počítače. Při pozdější kontrole účtu zjistila, že neznámý pachatel její peníze odeslal na dva zahraniční účty.

Do kryptoměny se rozhodl investovat čtyřiačtyřicetiletý cizinec trvale bydlící na Brněnsku. Na sociálních sítích se spojil s investorem, který pro něj nakupoval virtuální měnu a ukládal ji na zřízený účet. "Poškozený mu od léta poslal v několika splátkách skoro půl milionu korun. Když muž chtěl před několika dny peníze i s výdělkem získat zpět, přišel požadavek na zaplacení skoro padesáti tisíc korun jako daně. Když tento požadavek nechtěl akceptovat, obchodník přestal komunikovat," uvedl mluvčí.

Policie se podobnými případy zabývá opakovaně a opakovaně před nimi varuje. Doporučuje například neinstalovat do vlastních elektronických zařízení žádné programy, které umožňují dálkový přístup jiným lidem, a cizím lidem také nepovolovat vstup do internetového bankovnictví. Doporučuje nereagovat na virtuální výhodné finanční transakce a nereagovat na žádosti o sdělení ověřovacího PIN. Opakovaně také například upozorňuje na to, že žádná banka k zablokování účtu nepotřebuje údaje k bankovní kartě.