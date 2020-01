Zesnulého šéfa Senátu Kuberu zatím zastoupí místopředseda Růžička

Zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu bude v čele horní komory nyní zastupovat její první místopředseda Jiří Růžička (za STAN). Postup při volbě Kuberova nástupce ve vedení Senátu by měl projednat v úterý před polednem organizační výbor horní komory. Uskutečnit by se mohla už na schůzi v příštím týdnu. Růžička chce ale navrhnout k volbě předsedy horní komory mimořádnou schůzi Senátu, která by se konala v první polovině února.

"Příští týden je brzy, týden je krátká doba, je potřeba jednání klubů," zdůvodnil v České televizi odklad Růžička. "Navrhnu mimořádné jednání Senátu věnované volbě, na času se dohodneme zítra, troufl bych si odhadnout nějaké dva tři týdny, že by mohly stačit."

Kandidáty budou moci podle zákona o senátním jednacím řádu navrhovat senátní volební komisi senátorské kluby i jednotliví senátoři "nejpozději 24 hodin před zahájením volby". Ta by se tak mohla teoreticky uskutečnit už na schůzi, která začíná 29. ledna.

Předsedovi Senátu přísluší ze zákona mimo jiné vyhlašovat volbu prezidenta republiky i jeho rezignaci, dávat souhlas s vydáním senátora k trestnímu stíhání nebo svolávat, zahajovat a ukončovat schůzi Senátu nebo jmenovat a odvolávat senátního kancléře po schválení organizačním výborem. Růžička také bude muset oficiálně oznámit prezidentovi Miloši Zemanovi a ministru vnitra Janu Hamáčkovi, že Kuberův mandát úmrtím zanikl.

Kuberovo místo v Senátu za Teplicko obsadí vítěz doplňovacích voleb. Bude je muset vyhlásit prezident Miloš Zeman tak, aby se uskutečnily do 90 dnů, tedy nejpozději 17. a 18. dubna. Vítěz voleb se mandátu ujme na zbytek Kuberova funkčního období, tedy zhruba na čtyři roky do 13. října 2024.