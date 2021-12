Zhruba třetina lidí se podle průzkumu nechystá ochránit úspory proti inflaci

Zhruba 30 procent lidí se v současnosti a ani v nejbližší době nechystá ochránit úspory proti rostoucí inflaci. Naopak ochránit hodlá peníze před znehodnocením rostoucími cenami 39 procent Čechů.

Z nich zhruba 36 procent využívá na ochranu úspor před inflací penzijní připojištění, zhruba třetina ukládá peníze na spořící účty a 24 procent z nich využívá stavební spoření. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro investiční společnost CapitalPanda.

Podobné je to podle průzkumu i na Slovensku, kde se protI inflaci zajišťuje 38 procent lidí. Rozdíl mezi ČR a Slovenskem je ale ve struktuře aktiv, do kterých občané investují. Na Slovensku se těší většímu zájmu kapitálové trhy, například do akcií investuje 18 procent lidí a do investičních fondů dokonce 29 procent. V Česku je to v případě akcií 9,5 procenta lidí a u fondů pětina. Do kryptoměn vkládá prostředky na Slovensku přes 13 procent respondentů, což je více než jednou tolik oproti Česku.

"Výsledky nejsou v Česku v otázce zajištění proti inflaci povzbudivé. Je tu relativně vysoká skupina obyvatel, která se proti inflaci nezajišťuje, nebo to v brzké době neplánuje. Navíc jsou Češi stále velmi konzervativní v umístění volných prostředků," uvedl hlavní analytik CapitalPanda Jožo Perič. Zajímavostí podle něj je, že státní dluhopisy, které v Česku vláda vydává i pro drobné investory k pokrytí inflace, jsou na okraji zájmu a v průzkumu je uvedla jen 3,6 procenta respondentů.

V průzkumu také zhruba 90 respondentů uvedlo, že se jich více méně současný růst inflace dotýká. Zároveň 61 dotázaných očekává příští rok inflaci vyšší než letos.

Průzkum uskutečnila agentura Ipsos mezi 315 respondenty v ČR a stejným počtem lidí na Slovensku.

Meziroční inflace v říjnu stoupla na 5,8 procenta, nejvíce od října 2008. Podle ekonomů má však inflace vrchol ještě před sebou a podle odhadů České národní banky by měla dokonce vystoupat na počátku příštího roku až k sedmi procentům a následně postupně klesat. Banky sice v posledních dnech v reakci na zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou začaly zvyšovat úročení spořicích účtů, které již v některých bankách přesahuje dvě procenta. Vzhledem k inflaci však vklady stále ztrácejí na hodnotě.

Podle průzkumu Generali Investments CEE si téměř desetina Čechů peníze stále odkládá v hotovosti. Mezi lidmi se základním vzděláním je to dokonce pětina. Dalších 14 procent lidí pak považuje za nejlepší našetřené peníze ponechat na běžném účtu. "Data nám navíc ukazují, že se nejedná o malé částky. Více než pětina Čechů má v hotovosti nebo na běžném účtu přes 100 tisíc korun. Jejich úspory se jim tak nejen nezhodnocují, ale navíc jsou vystavené inflaci a hodnotu reálně ztrácí. Například jen za minulý rok lidé takto hospodařící se svými úsporami mohli kvůli inflaci a nedostatečné finanční gramotnosti v úhrnu přijít až o 3,2 procenta prostředků," řekl ve středu obchodní ředitel Generali Investments CEE Petr Mederly.