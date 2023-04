Zima skončila, na Sněžce vyhlásila lanovka letní provoz

Kabinová lanovka na Sněžku dnes zahájila letní provoz, je po tradiční jarní odstávce. Dnes jezdí na Růžovou horu, kvůli silnému větru je v trase na Sněžku mimo provoz, uvedli provozovatelé na webu.

Do konce dubna bude jezdit od 08:00 do 18:00, od 1. května bude v provozu o hodinu déle. Lanovka může být v provozu, když fouká vítr rychlostí do 60 kilometrů za hodinu.

Správci lanovky během odstávky uklízeli budovy a prostory lanovky, údržba se týkala motorů, kontroly a případné výměny olejů, odborníci kontrolovali bezpečnostních prvky na trati a lanové kotouče. Lanovka zastavuje kvůli údržbě dvakrát ročně, na jaře a na podzim.

Od října 2022 do března 2023 lanovka přepravila přes 85.500 cestujících. V listopadu měla odstávku a jezdila o víkendech, svezlo se s ní téměř 9000 lidí.