Zimola: Rozhádaní jsme slušně

"Víte, i Andrej Babiš říká, že chce měnit zemi k lepšímu. A já si neumím dost dobře představit, že by se pan Babiš podepsal pod koaliční smlouvu s tím, že ji bude každou chvilku napadat, obcházet a porušovat. Chci mu v tomto věřit," říká první místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Doufá, že referendum v jeho straně odsouhlasí vstup ČSSD do vlády a kritici výsledek budou respektovat. V opozici by podle něj strana byla neviditelná.

Zdá se, že poslední překážkou vzniku nové vlády je vnitrostranické referendum ČSSD. Proti účasti ve vládě vedené trestně stíhaným Andrejem Babišem jsou představitelé krajů, senátoři, bývalí ministři i část členské základny. Projde to, nebo za měsíc budeme zase na začátku a ČSSD v opozici?

Věřím, že ano. Já už od voleb říkám, že náš program se dá prosazovat jenom z vlády. Dobrý program ani dobrá koaliční smlouva sama o sobě však záchranu ČSSD nezaručí. Půjde o tvrdou práci a trpělivé získávání ztracené důvěry našich bývalých voličů. Pokud tohle pochopí i naše členská základna, můžeme se posunout dál

Koaliční smlouva počítá s tím, že odsouzený člen vlády odstoupí. To by byl konec vlády, ne? Co by se dělo potom?

Musí v přiměřeně dlouhé době, což je asi tak týden, odstoupit z funkce. Pokud tak neučiní, aktivuje se článek 5 koaliční smlouvy, který hovoří o tom, co by nastalo poté, když podá pět ministrů ČSSD demisi.

ČSSD může odchodem z vlády kabinet shodit, stejně jako předchozí pojistka je to však právně nevymahatelné. Věříte, že to ANO dodrží?

Víte, i Andrej Babiš říká, že chce měnit zemi k lepšímu. A já si neumím dost dobře představit, že by se pan Babiš podepsal pod koaliční smlouvu s tím, že ji bude každou chvilku napadat, obcházet a porušovat. Chci mu v tomto věřit a myslím si, že pokud by tak činil, lze na něj vyvinout mediální a společenský tlak.

Hypoteticky, vašich pět ministrů třeba za půl roku odstoupí, protože ANO shodí nemocenskou po protestech podnikatelů s ODS a dál se nebudou proplácet první tři dny nemoci. Uvolní se pět křesel, premiér je doplní odborníky, a vy budete namydlení, co pak budete dělat?

V takovém případě by muselo hnutí ANO hledat do budoucna podporu u SPD, a to jak sám Andrej Babiš říká, nechce. Bude to ale v každém případě ANO, kdo poruší nejen smlouvu, ale i dané slovo.

Je to opravdu nereálný scénář? Vždyť vláda má pracovat a když se doplní experty, voliči si toho ani nevšimnou...

Vážně si myslíte, že když zmizí pět ministrů, nikdo si toho nevšimne? Nehledě na to, že pak si bude muset Andrej Babiš hledat poslanecké hlasy v jiných vodách než u nás. Sněmovní aritmetika je v tomhle neúprosná. A také víme, jak se někteří členové poslaneckého klubu ANO tváří na spolupráci s SPD. Ostatně s touto stranou nechce spolupracovat ani Andrej Babiš. Alespoň to tvrdí.

Čím chcete přesvědčit odpůrce ve své straně, že je účast ve vládě výhodná pro ČSSD a nejde jen o "koryta" ?

Stejně jako všechny ostatní občany. Jako strana máme nějaké dlouhodobé programové priority. V něčem máme s ANO shodu, v něčem ne. Programové prohlášení obsahuje i body, které pan Babiš původně odmítal. To je důvod, proč musíme jít do vlády. Bez naší účasti se prostě nebudou proplácet první tři dny nemocenské, nezvýší se rodičovský příspěvek nebo se nezrychlí stavební řízení. Nebude se zvyšovat minimální mzda a na zaměstnance se bude bez ČSSD myslet podstatně méně.

Jak se prosadíte vedle ANO, které vám už v minulém období marketingově bralo a přisvojovalo si vaše témata a úspěchy? Prosadili jste zrušení karenční doby přes odpor podnikatelů, ANO to podle programového prohlášení a koaliční smlouvy s vámi v parlamentu odhlasuje a uvede v život, jak ale zaručíte, že si pak před kamery nestoupnou premiér a minstr financí, že na to našli peníze a sklidí úspěch místo ČSSD?

Máte pravdu, komunikaci jsme v minulém období hrubě podcenili. Zatímco my jsme dělali politiku a pracovali na ministerstvech, ANO vedlo permanentní kampaň. Proto jsme to pojali jako jeden z úkolů nového vedení ČSSD a aparátu Lidového domu. Budu chtít, aby naši ministři jezdili do regionů, mluvili s lidmi a zajímali se o to, co je trápí. Chci, abychom vyjeli do měst a obcí a řešili s lidmi jejich skutečné problémy, ne ty pražské imaginární.

Bouří se senátorský klub ČSSD, v poslaneckém klubu se nespokojeně ozývají například exministři Chovanec nebo Zaorálek, jak zaručíte jejich loajalitu, kterou předpokládá koaliční smlouva?

Já doufám, že převáží jejich vlastní loajalita ke straně a k výsledku referenda. Že se někdo podílel v minulosti na vedení strany, vedl ministerstvo nebo sedí v Senátu, z něj nedělá nic zvláštního. Není víc než jakýkoli jiný člen. A podle toho by se měl chovat.

Dostanou nějakou funkci? Nebo dostanou slíbeno něco v jejich regionu, například dostavbu jezů na Labi?

Kšeftování s funkcemi nebude. I když se to některým mým spolustraníkům, zvyklým na to z minulosti, nemusí líbit.

Předseda Pirátů Bartoš třeba tvrdí, že vlastně ve vládě zaskakujete za SPD a děláte Babišově vládnutí fíkový list. Nebojíte se, že vám nakonec voliči utečou k Okamurovi a Babišovi?

To nechápu, jak bychom mohli zaskakovat za SPD? My nemáme v programu xenofobii, vystoupení z EU ani nesplnitelné populistické nesmysly týkající se důchodů. Pokud se nám podaří ve vládě prosazovat svoje priority a dobře je komunikovat směrem k veřejnosti, nevím, proč by nám měli voliči utíkat. Natož k SPD, která tou dobou třeba bude jen marginální politickou silou, protože pan Okamura si zase, jako už poněkolikáté, založí něco jiného.

Preference zatím žádná sláva, naopak rostou ODS, Piráti nebo starostové - neměli byste přeci jen radši zůstat v opozici?

Abychom úplně zmizeli s očí veřejnosti a neměli sebemenší šanci prosadit jakoukoli z programových priorit, zatímco by hnutí ANO nezbylo než vládnout s extrémisty a diskreditovat tím celou zemi v očích našich zahraničních partnerů? To fakt ne.

Jan Hamáček odmítá zahrnout do referenda i jména ministrů, nemělo by se hlasovat o všem, tedy i o jménech vyslaných do vlády ČSSD i třeba náměstků, jak chce Štěch?

Politika není superstar. Není, či lépe řečeno nemělo by to být o tom, kdo má sympatičtějšího ministra či předsedu vlády. Mělo by jít o souboj programů, myšlenek a konkrétních činů. Proto jsem se od začátku klonil k tomu, aby referendum bylo o podmínkách v koaliční smlouvě a bodech v programovém prohlášení. Jména samozřejmě zveřejníme, bojím se ale, co nastane. Novináře přestane zajímat program, okamžitě se začnou šťourat v minulosti těch lidí a hledat sebemenší smítko. A obávám se, že to může negativně ovlivnit výsledek referenda.

Nerozhádá hlasování nakonec stranu tak, že už ji nedáte dohromady?

Rozhádaní jsme slušně. Přál bych si, aby po oznámení výsledku referenda uznala menšina svou prohru a pracovala s tou většinou na zlepšování obrazu ČSSD. Asi jsem ale naivní, co?