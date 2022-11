Získávat ze škol přesnější data pro financování by mohlo ministerstvo od ledna 2023

Ministerstvo školství (MŠMT) by od ledna 2023 mohlo získávat ze škol přesnější data pro jejich financování. Od září 2024 by pak mohlo nově nastavit i sběr údajů o předškolácích. Ten by se mohl v první polovině příštího roku testovat v několika vybraných školkách. Vyplývá to z aktuálního návrhu novely vyhlášky o vedení dokumentace ze školní matriky, který nyní projednává legislativní rada vlády, a z vyjádření mluvčí MŠMT Anety Lednové.

Ministerstvo předložilo návrh novely v červnu a původně v něm počítalo s platností změn od letošního září. Data ze škol úřad běžně sbírá k 30. dni devátého měsíce v roce. Úprava vyhlášky má rozšířit údaje, které ministerstvo zjišťuje při sběru dat o počtech pedagogických pracovníků a dětech v mateřských školách či přípravných třídách základních škol. Naopak by se z výkazů měly odstranit položky, které již úřad sledovat nepotřebuje.

Vyhlášku o vedení dokumentace ze škol měnilo ministerstvo naposledy v roce 2018. O rok později se podle úřadu ve snaze o redukci administrativní zátěže škol snížilo množství zjišťovaných údajů. Nyní je podle resortu potřeba seznam požadovaných dat aktualizovat kvůli reformě financování mateřských, základních a středních škol a pro kontrolu fungování povinného předškolního vzdělávání. Po změně financování škol od ledna 2020 dostávají školy peníze už nejen podle počtu žáků, ale také podle počtu odučených hodin. Předškolní vzdělávání je povinné pro pětileté a starší děti od září 2017.

Nově nastavený sběr dat o předškolácích by se měl v první polovině příštího roku testovat v několika vybraných školkách, všechny mateřinky by podle nynějších plánů MŠMT měly údaje podle nového systému předávat od září 2024. Informace o dětech ze školek a přípravných tříd základních škol se podle úřadu budou zpracovávat stejně jako data o žácích z vyšších stupňů škol. Ministerstvo předpokládá, že k centrálnímu zpracování se budou předávat pouze jména a kontaktní údaje osob, které data připravily. Novela je tak podle úřadu v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Ministerstvo nyní navrhuje, aby vyhláška platila od 1. ledna 2023. Kdy přesně vstoupí v platnost, ale nelze podle Lednové zatím stanovit. Návrh novely v současnosti projednává legislativní rada vlády, poté resort zapracuje její připomínky a předá materiál k projednání vládě, uvedla. "Přesný termín (odkdy by měla novelizovaná vyhláška platit) zatím určit nedokážeme," dodala.

Povinnost škol předávat ministerstvu školství statistické údaje plyne ze školského zákona. Vyhláška pak stanoví podmínky, rozsah, formu a způsob vedení dokumentace škol i termíny předávání těchto údajů. Za správnost údajů odpovídá ředitel školského zařízení. Kontrolu evidence dat má na starosti Česká školní inspekce.