ŽIVĚ: Lidé brečí u Gottovy rakve, dorazili i fanoušci z ciziny

Za mimořádného zájmu veřejnosti začalo dnes v osm hodin ráno v pražském paláci Žofín poslední rozloučení s Karlem Gottem, který zemřel minulý týden po těžké nemoci. Někteří fanoušci nejslavnějšího českého zpěváka stáli na Slovanském ostrově už od čtvrtečního odpoledne a přes noc, časně ráno se vytvořila fronta od Slovanského ostrova přes most Legií až na druhý břeh Vltavy.

Lidé za zvuku Gottových písní postupně přicházeli palácem k rakvi s ostatky, k níž pokládali květiny. Mnozí neskrývali dojetí nad odchodem člověka, který je svou hudbou provázel celý život. Akce se podle policistů a záchranářů zatím obešla bez problémů. I doprava v centru je klidná, na některých místech dokonce plynulejší, než bývá v jiné dny obvyklé.

Rozloučení oficiálně skončí ve 22:00, počítá se ale s tím, že palác bude otevřen až do půlnoci. Za první tři a půl hodiny se přišlo s Gottem podle odhadů provozovatelů Žofína rozloučit zhruba 6400 lidí, fronta i kolem poledne končila za mostem Legií. V sobotu se ve svatovítské katedrále na Pražském hradě uskuteční smuteční mše pro pozvané hosty, v zemi bude tento den na základě rozhodnutí vlády státní smutek.

Další pietní místo otevřela Praha v Kinského zahradě, kam budou ze Žofína převezeny květinové dary. Pokud bude příznivé počasí, měly by tu být vystaveny dva dny. Lidé se dnes s Gottem loučí i na dalších pietních místech po celé zemi.

Rakev s ostatky Karla Gotta byla umístěna v hlavním sále žofínského paláce. Zdobí ji květinové srdce od manželky Ivany s nápisem "Miluji tě navždy", nad rakví visí velká černobílá Gottova fotografie. V sále bylo už od rána mnoho věnců a květinových košů od rodiny, firem i veřejných institucí, další záplavy květiny nosí od rána Gottovi fanoušci z Česka i zahraničí. Rakev je obklopena bílými hořícími svícemi a květinovou výzdobou, po stranách pódia stojí členové Hradní stráže. Na pódiu je vedle české vlajky vystaveno Gottovo vyznamenání za zásluhy I. stupně, které zpěvák v roce 2009 obdržel od tehdejšího prezidenta Václava Klause. U stupínků vedoucích k rakvi pomáhá několik mužů umisťovat květiny a regulovat pohyb návštěvníků. Po vystání fronty před palácem velká část lidí čeká ještě ve frontách na zápis do kondolenční knihy.

Dopravní situace v okolí Žofína byla dopoledne klidná, hodně lidí uposlechlo výzvy policie a do centra nejeli autem. Lidé přicházeli na Žofín podle doporučení organizátorů především pěšky ze stanice metra Anděl. Policisté zatím neřešili žádný konflikt, i záchranná služba a magistrát hodnotí dosavadní průběh jako poklidný.

Gott zemřel po těžké nemoci 1. října. Byl hvězdou české populární hudby od 60. let až do současnosti, na výsluní se dostal za komunistického režimu a popularitu si udržel i po revoluci. Vydal skoro tři stovky alb, na svém kontě má desítky milionů prodaných desek. Své poslední album s názvem Ta pravá vydal loni. Zlatým a Českým slavíkem byl zvolen dvaačtyřicetkrát, poprvé už za rok 1963 a naposledy v roce 2017. Prezident Miloš Zeman hodlá příští rok udělit Gottovi in memoriam Řád bílého lva první třídy, tedy nejvyšší český řád.

Úmrtí populárního českého zpěváka vyvolalo mimořádný ohlas veřejnosti a médií doma i v okolních zemích. Na dnešní veřejné rozloučení na Žofíně se akreditovalo na 350 novinářů. Většina je z Česka, další ze Slovenska, Polska či Německa.