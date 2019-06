ŽIVĚ: Minář informoval o další demonstraci. Na Letné nechyběla ani opozice

19:09

Organizátoři protestů proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a za nezávislost justice v Česku oznámili další velkou demonstraci na pražské Letné na 16. listopadu. Předseda pořadatelského spolku Milion chvilek Mikuláš Minář to řekl v závěru dnešní manifestace. V případě mimořádných událostí mohou být protesty i dříve. Do listopadu mají sympatizanti demonstrací každodenní prací pokračovat v tom, co setkání nastartovala, dodal Minář.