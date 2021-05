Živnostníci mohou od pondělka žádat o ošetřovné za měsíc duben a květen

Živnostníci, kteří museli kvůli uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání z důvodu péče o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka, mohou od pondělních 9:00 žádat o ošetřovné za duben a květen. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které program připravilo, bude žádosti přijímat do 30. června. Příspěvek činí stejně jako v předchozích výzvách 400 korun za kalendářní den, vztahuje se k období od 6. dubna do 16. června. Rozpočet programu je 260 milionů korun.

Zájemci o ošetřovné musejí vyplnit on-line formulář, pro nejrychlejší vyřízení žádosti ministerstvo doporučuje její podání vlastní datovou schránkou. Zaslat ji lidé mohou i e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, případně poštou. Osobní podání v budově MPO není z hygienických důvodů možné.

Za stanovené období může každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) podat jen jednu žádost, v případě, že si chce příspěvek nárokovat za více dětí, uvede je do jedné žádosti. Při rotační výuce mohou živnostníci ošetřovné čerpat za dny, kdy se dítě učilo distančně. O dotaci lze žádat i za víkend, který následuje po týdnu, kdy dítě školu nenavštěvovalo, například kvůli uzavření vládou, zřizovatelem nebo karanténě. Naopak za sobotu a neděli, které následovaly po týdnu, kdy dítě do školy chodilo, o ošetřovné žádat nelze.

Žadatel ani jiný člověk žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti nesmí zároveň pobírat ošetřovné ze systému nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Program Ošetřovné pro OSVČ není možné kombinovat s kompenzačním bonusem, který připravilo ministerstvo financí.

Kvůli druhé vlně koronaviru musely školy, s výjimkou mateřských, zavést výuku na dálku od 14. října. Postupně se žáci do škol vraceli od 18. listopadu, většina školáků a studentů usedla do lavic poté naposledy 18. prosince. Vzhledem ke špatné epidemické situaci vláda od 1. března rozhodla o uzavření také mateřských škol, prvních a druhých tříd základních škol a speciálních škol, které od ledna jako jediné fungovaly v prezenčním režimu. Prezenční výuka se začala znovu postupně obnovovat od 12. dubna.