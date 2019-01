Životní prostředí se zhoršilo. Podle většiny Čechů je však dobré

Stav životního prostředí v Česku na konci loňského roku považovalo za dobrý 57 procent občanů, což je v porovnání s rokem 2017 o osm procentních bodů méně. Vyplynulo to ze zveřejněného průzkumu agentury STEM. Podle ní se počet pozitivních hodnocení životního prostředí v ČR tak vrátil k úrovni z roku 2007, kdy názor na něj veřejnost rozděloval do dvou zhruba vyrovnaných skupin. O deset let dříve převažoval mezi občany názor, že ekologie v ČR není dobrá.

Pozitivní výkyv v roce 2017, kdy životní prostředí dostalo 65 procent příznivých hodnocení, se aktuálním výzkumem nepotvrdil, uvedli jeho autoři.

V této souvislosti ale doplnili, že podle mínění veřejnosti stav životního prostředí nepatří mezi nejpalčivější problémy české společnosti. Jen zhruba čtvrtina Čechů tvrdí, že informace týkající se ekologie a životního prostředí aktivně vyhledává. Jejich počet se v porovnání s předchozími lety téměř nezměnil.

Podle STEM lidé, kteří mají aktivní zájem o životní prostředí, většinou hodnotí jeho stav méně pozitivně. Přesto mezi nimi v porovnání s rokem 2007 přibylo o 17 bodů na 59 procent těch, kteří považují ekologii v ČR za dobrou. V této skupině je i téměř dvojnásobně více lidí, kteří při svých běžných činnostech dbají na ochranu životního prostředí, než mezi lidmi, kteří informace o ekologii aktivně nevyhledávají. Mezi všemi dotázanými dbá na ekologický dopad svého chování 85 procent lidí.

STEM se na otázky týkající se životního prostředí dotazoval loni v druhé polovině listopadu tisícovky lidí starších 18 let.