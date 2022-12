Zlámané končetiny nebo škody za tisíce eur místo svařáku? Covid naučil milovníky adventu v zahraničí, aby se pojistili

Češi letos projevují zvýšený zájem o adventní výjezdy do zahraničí, a to především kvůli rostoucím cenám na tuzemském trhu. Nejlákavějšími destinacemi jsou jako obvykle trhy v Drážďanech a ve Vídni. Na jednodenní nebo víkendové adventní výjezdy se Češi pojišťují stále častěji, výhody cestovního pojištění totiž plně ukázala pandemie covidu. I během jednoho dnu také může člověk přijít k úhoně nebo způsobit rozsáhlou škodu.

"Dítě jednoho našeho klienta v obchodě převrhlo z nepozornosti na pyramidě zboží několik lahví, které dominovým efektem zbořily a vyteklým alkoholem poničily celou dekoraci. Škodu ve výši několika tisíc eur naštěstí krylo pojištění odpovědnosti z komplexního cestovního pojištění. Pokud by ho neměli, asi by jim už na dárky ten rok nezbylo," líčí Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny příběh z adventního zahraničního zájezdu jednoho z klientů.

I s takovýmito případy se pojišťovny a banky setkávají u klientů, kteří se během adventu vydali na jednodenní či víkendový pobyt do zahraničí. O výjezdy do zahraničí za vánoční nákupy je letos podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří zvýšený zájem, a to především vlivem růstu cen v tuzemsku.

Papež zároveň dodává, že s růstem zájmu o zahraniční nakupování roste i zájem o cestovní pojištění, jehož oblibu zvýšila pandemie koronaviru. "Pojištění se během covidu stalo významnou součástí cestování a tahle situace trvá. Cestovní kanceláře doporučují všem skupinám účastníků adventních cest, aby se řádně pojistili. Kdo se nepojistí, riskuje, že bude mít v ruce "černého Petra" a může se stát, že se ocitne někde v izolaci nebo bude vrácen z cesty domů," upozorňuje Jan Papež a dodává, že procento pojištěných klientů stoupá i vlivem medializace některých případů.

Cestovní pojištění kryje i případy, kdy je nutné zájezd stornovat, což může turistu vyjít až na desetitisíce korun. Krátkodobé cestovní pojištění po Evropě přitom stojí od 50 korun na osobu za den a lze si ho v dnešní době sjednat během několika minut. "Z našich dat víme, že lidé se nejčastěji pojišťují několik dní před plánovaným výletem. Jelikož cestovní pojištění nabývá účinnost již hodinu po sjednání, lze sebe a ostatní pojistit i na poslední chvíli například pomocí mobilního bankovnictví," zmiňuje Zuzana Filipová, ředitelka komunikace a ESG MONETA Money Bank.

Častým motivem jednodenních adventů je nákup originálních vánočních dárků. Nově však roste zájem i o vícedenní pobyty s bohatší programovou nabídkou. Adventní nákupy jsou tak často spojovány s návštěvou termálních lázní, poznáváním historických měst i místních kulturních zvyklostí nebo s návštěvou vinných sklípků.