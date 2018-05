Zloba: Začalo natáčení druhého dílu, obsazení nabralo zvučné posily

Když studio Disney v roce 2014 vypustilo do kin hranou pohádku Zloba - Královna černé magie, kde si hlavní roli zahrála Angelina Jolie, šlo o velký úspěch. Film inspirovaný animovanou pohádkou Šípková Růženka z roku 1959 v kinech vydělal celosvětově přes 758 milionů dolarů. I proto hned rok nato Disney ohlásil, že bude druhý díl, a ten před pár dny zahájil svou produkci. Při této příležitosti studio vydalo pár oficiálních informací včetně synopse pokračování tohoto magického pohádkového příběhu.

"Dobrodružný fantasy příběh se bude odehrávat několik let po snímku Zloba - Královna černé magie, kde se diváci dozvěděli o událostech, které vedly k zatemnění srdce jednoho z nejznámějších Disneyho ženských padouchů (Angelina Jolie) a dohnalo ho to až k uvalení kletby na malou princeznu Auroru (Elle Fanningová). Zloba - Královna černé magie 2 bude pokračovat ve zkoumání komplexního vztahu mezi rohatou vílou a brzy královnou, zatímco začnou vytvářet nová spojenectví, když budou čelit novým nepřátelům a budou bojovat za ochranu kouzelných bytostí, které s nimi žijí v harmonii," stojí v oficiální synopsi nového pokračování.

Nic konkrétního Disney neodhalil. Nejpodstatnější je fakt, že se příběh bude odehrávat několik let po prvním dílu, přičemž mezi Zlobou a Aurorou panuje přátelství. Žádným překvapením pak není, že obě hlavní herečky, tedy Fanningová i Jolie, se do svých rolí vrátí. To navíc potvrdily i na Instagramu, kde představitelka Aurory sdílela společnou fotografii z natáčení.

V pokračování se ale objeví i nové postavy a jejich obsazení rozhodně vzbudilo velký rozruch, jelikož se jedná o některá zvučná jména. Ve filmu si zahraje jistou královnu Ingrith Michelle Pfeifferová (třikrát nominována na Oscara).

Mezi dalšími novými přírůstky v zatím nespecifikovaných rolích se pak objeví Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein, Robert Lindsay, Jenn Murrayová a David Gyasi.

Zloba - Královna černé magie 2 zatím nemá stanoveno oficiální datum premiéry. Nejdřívější termín se odhaduje na polovinu příštího roku.