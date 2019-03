Zločinecké celebrity. Kajínkovi vyrůstá konkurence

Když byla minulý týden pákistánským soudem na více než osm let vězení odsouzena česká pašeračka drog Tereza Hlůšková, stala se ústředním tématem její vyděšená reakce a pláč. Anebo popis prostředí, v němž bude muset žít, včetně všech nebezpečí, která na ni v kriminále v daleké cizině číhají, případně jakou má šanci odsedět si trest doma.

To podstatné jako by ustoupilo do pozadí - dvaadvacetiletá Hlůšková byla přece odsouzena za pašování drog, téměř devíti kilogramů, které by podle tamního tisku měly na černém trhu hodnotu 150 milionů rupií, tedy 24 milionů korun. Kolik dávek by se asi z takového množství tvrdé drogy připravilo? Kolik lidí by si tím zhuntovalo zdraví? Kolik peněz by stála jejich (ne)úspěšná léčba? Kolik drogově závislých by zemřelo? Kolik by přibylo rozvrácených a nešťastných rodin? Podle vyjádření jednoho jejího kamaráda to prý navíc nebylo poprvé, co Tereza převážela drogy.

Od jejího zadržení loni v lednu na pákistánském mezinárodním letišti, odkud mířila do Irska, jsme se o této mladé ženě dozvěděli hodně z jejího života - včetně toho, že si potrpěla na luxusní oblečení nebo zahraniční hotely a že si vydělávala také jako společnice. Pak následovaly detaily z jejího pobytu za mřížemi. V cizině je ve vězení více než tisícovka Čechů, desítky z nich si odpykávají tresty za různé drogové delikty. O nikom jiném jsme se ale nedozvěděli ani zlomek toho, co o Tereze. Ano, jistě, je to blondýna, mladá, hezká, ve spárech pákistánských dozorců, a ty její smutné slzy...

Z Hlůškové se stala taková podivná celebrita. Pašerácká. Drogová. Zločinecká. Podobně jako třeba svého času z Jiřího Kajínka, o kterém Wikipedie píše, že je to český recidivista a televizní celebrita. Za dvojnásobnou vraždu a jeden pokus o vraždu byl pravomocně odsouzen na doživotí. Má dokonce svůj fanklub, který je přesvědčen o jeho nevině. Prezident Miloš Zeman mu dokonce v květnu 2017 udělil milost. Kdo ví, třeba se i drogová pašeračka Tereza Hlůšková jednou dočká toho, že o ní někdo natočí hraný film - stejně jako o Kajínkovi. Už teď o ní na Facebooku kdosi napsal: "Kajínkovi vyrůstá v Pákistánu konkurence!"