Zloději kradou záchranné prvky u jezů povodí Odry

Státní podnik Povodí Odry se pravidelně potýká s krádežemi záchranných prvků umístěných u nebezpečných jezů v regionu. Každoročně si jich zloději odnesou několik. Riskují tak životy tonoucích. Lano se záchrannou podkovou chybělo i u splavu ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde se během prodlouženého víkendu utopili tři mladíci. Potvrdila to mluvčí povodí Šárka Vlčková. Pokud by tam prvek byl, šance na záchranu tonoucích je vždy větší. Mluvčí ale současně uvedla, že víkendová tragická událost, která si vyžádala životy tří mladých mužů ve věku 21 a 24 let, nebyla způsobena chybějícím lanem s podkovou.

V Moravskoslezském kraji je 15 jezů, které vodohospodáři společně s hasiči vytipovali a označili za nebezpečné. Ten ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde se tragédie v pátek stala, patří mezi ně. "V povodí je ale dalších 1000 jezů. Každý z nich může být za určitých okolností nebezpečný," doplnila Vlčková. Dodala, že všech 15 nebezpečných jezů pracovníci vybavili po dohodě s hasiči právě lanem a záchranným prvkem ve tvaru podkovy.

"Investice do vybavení nás vyšla na 300 tisíc korun. Záchranné prvky se ale pravidelně na některých místech ztrácejí. Lidé je kradou, i když si musejí být vědomi, že slouží k záchraně lidí, kteří se ve vodě dostanou do problémů," řekla Vlčková. Loni podle ní někdo ukradl devět z 15 záchranných prvků. Vodohospodáři provádějí pravidelné kontroly vždy na jaře a prvky doplňují. "Chybějící prvky ale doplňujeme i během roku, když se o krádeži dozvíme," řekla.

Podle ní však víkendová tragická událost, která si vyžádala životy tří mladých mužů ve věku 21 a 24 let, nebyla způsobena chybějícím lanem s podkovou. Do proudu řeky lidé vstupují na vlastní riziko. "U jezu je navíc instalovaná informační tabulka, která návštěvníky před nebezpečím varuje. Navíc v korytu řeky bylo v danou chvíli tolik vody, že i vizuálně muselo být jasné, že koupání pod splavem je nebezpečné," řekla Vlčková. Dodala, že v souvislosti s jarním táním v řece Ostravici v okamžiku neštěstí protékalo 14 metrů krychlových vody za sekundu. "Což je téměř první stupeň povodňové aktivity," řekla.

Událost se u jezu ve Frýdlantu nad Ostravicí stala v pátek odpoledne. Skupina mladých lidí trávila čas na břehu řeky. Čtyřiadvacetiletý mladík podle policie skočil do vody a začal se topit. Dva kamarádi skočili za ním a chtěli mu pomoci. Utopili se všichni. Těla dvou se našla ještě v pátek. Třetí oběť našli potápěči následující den dopoledne. Zda v případě této tragické události sehrál svou roli alkohol, ještě není jasné. Potvrdí či vyloučí to nařízené pitvy.