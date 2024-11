Žloutenka typu A v Ostravě a okolí: 42 nových případů za poslední měsíc

V Moravskoslezském kraji se zatím nedaří zcela zastavit šíření virové žloutenky typu A. Epidemii tohoto onemocnění hygienici řeší v regionu už od jara. Žloutenka se rozšířila hlavně v Ostravě, ale onemocnění se objevilo i v dalších částech regionu. V minulém měsíci se touto žloutenkou nakazilo 42 lidí, což představuje největší nárůst případů od dubna, kdy epidemie propukla. Vyplývá to ze zprávy, kterou hygienici zveřejnili na svých webových stránkách.

"Tento nárůst souvisí s nástupem dětí do předškolních a školních zařízení. Nákaza se v těchto kolektivech šíří snáze, jelikož děti ne vždy mají již ustálené hygienické návyky. S ohledem na to, jakým způsobem se nákaza přenáší, apelujeme na všechny občany, aby důsledně dbali na hygienu rukou před jídlem, po cestě hromadným dopravním prostředkem a podobně," uvedli hygienici.

Letos hygienici zaznamenali v kraji zatím 135 případů žloutenky typu A, která bývá rovněž označována jako nemoc špinavých rukou. Loni evidovali za celý rok jen pět případů. V posledních 20 letech byla obdobná situace jako letos jen v roce 2010, kdy hygienici evidovali za celý rok 162 případů. Nákaza se rozšířila z Ostravy hlavně do okresu Karviná, na Bruntálsku se vzniklé ohnisko podařilo ohraničit. Mezi nemocnými jsou lidé do 58 let věku, převážnou část nakažených, 87 procent, ale představují děti. Hygienici v souvislosti se žloutenkou evidují jedno úmrtí dospělého člověka.

"Virus žloutenky typu A se přenáší fekálně-orální cestou. Proto také doporučujeme používání alkoholových dezinfekčních přípravků na ruce, které je třeba mít stále u sebe k dispozici. V případě zdravotních obtíží je nezbytné kontaktovat ošetřujícího lékaře," uvedli hygienici. Připomněli, že lidé, kteří žloutenku prodělali nebo jsou proti onemocnění očkováni, jsou celoživotně chráněně. "Proti žloutence typu A neexistuje specifická léčba a jediným nejúčinnějším způsobem ochrany před touto nákazou je očkování," doplnili hygienici.

Mezi příznaky onemocnění žloutenkou typu A patří zejména změna barvy stolice a moči, zežloutnutí kůže a očního bělma, nevolnost, nechutenství, zvracení, bolest pod pravým žeberním obloukem či bolesti zad a břicha.

V Moravskoslezském kraji bylo minulý měsíc hlášeno 3526 infekčních onemocnění, nemocnost tak představovala 296 případů na 100.000 obyvatel. Celkem bylo hlášeno 12 úmrtí na infekční onemocnění. Ve srovnání s loňským říjnem počet infekčních onemocnění vzrostl téměř o 33 procent. Nárůst je ovlivněn zejména celostátní epidemií černého kašle. Jen v Moravskoslezském kraji bylo v říjnu hlášeno 333 případů, zatímco ve stejné době před rokem to byl jediný. Kromě žloutenky či černého kašle museli hygienici minulý měsíc řešit i výskyt svrabu, kterým v ostravském dětském domově onemocnělo šest dětí.