Změna financování škol asi zatím výuku moc neovlivní

Školy zatím přesně nevědí, jak bude od ledna fungovat nový způsob financování jejich zaměstnanců. Chod škol by to ale v novém školním roce nemělo ohrozit. Nevyjasněné zůstává, kolik peněz dostanou na nepedagogické pracovníky nebo na příplatky či odměny pro učitele. Ve většině středních škol se i proto třídy zřejmě zatím nebudou častěji dělit do menších kolektivů, jak předpokládala změna financování. Podobné rozvrhy jako v minulých letech by pro ně neměly být méně výhodné než dosud. Řekli zástupci školských asociací.

Od příštího roku budou školy dostávat peníze nově podle počtu odučených hodin, nikoli už podle počtu žáků jako dosud. Na nový model financování se musejí připravit při sestavování rozvrhů už od září. Systém by měl kromě jiného školám umožnit, aby mohly třídy častěji dělit do menších kolektivů například na matematiku nebo cizí jazyky.

Školy teď sice znají maximální počet vyučovacích hodin, který jim stát proplatí, některé jiné parametry systému ale stále chybějí. "Je otázka, jak to bude vypadat s nadtarifními složkami učitelů. Nevíme, kolik peněz na ně dostaneme. Ve hře jsou dva faktory: jednak slibované platové navýšení a druhá záležitost je to, kolik tam zůstane peněz na nadtarifní složky," řekl předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.

Podobně se vyjádřila předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. "Já jsem (v počtu vyučovacích hodin v rozvrhu) nedělala žádné změny, protože nevím, co od ledna očekávat," uvedla. Nejprve by chtěla vědět, kolik peněz bude mít od ledna k dispozici na osobní příplatky a odměny.

Naopak zástupce Asociace ředitelů základních škol Pravoslav Němeček v nejasnostech kolem nadtarifů problém nevidí. "Podle stávajícího systému financování školy nadtarify nevěděly také. Vždy jsme se je dozvěděli až někdy v březnu, dřív ne. Situace není letos jiná. Státní rozpočet bude schválen v Poslanecké sněmovně někdy v prosinci a ministerstvo až v tom okamžiku má možnost stanovit procento nadtarifních složek," řekl.

Peníze pro školy dosud rozdělovaly kraje, nově to má dělat ministerstvo školství. Němeček věří tomu, že si díky tomu základní školy polepší, protože by měly ve všech krajích dostávat stejně.

Schejbalová dodala, že pro gymnázia by sice podle parametrů nového financování byl větší počet vyučovacích hodin výhodný, neprodělají ale ani při zachování stávajícího stavu. Většina gymnázií podle ní vzhledem ke své naplněnosti nemá nyní ani dost prostoru a učitelů na to, aby mohla třídy na výuku dělit. Ačkoli tedy ministerstvo vypsalo rozvojový program se zhruba miliardou korun, ze kterého mohou školy čerpat peníze na větší počet hodin od září do prosince, většina gymnázií podle Schejbalové této možnosti nevyužije. A podobně se podle Zajíčka zachová i většina středních odborných škol.

Naopak řada základních škol podle Němečka v nadcházejícím školním roce možnosti výuky v menších kolektivech využije. Ještě větší nárůst počtu hodin v rozvrzích ale očekává od září 2020, až ředitelé zjistí, jak nový systém v praxi funguje.