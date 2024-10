Změna zaměstnání přináší vyšší mzdu – až o 12 procent, ukazuje analýza

Lidé, kteří mění práci, si v novém zaměstnání výdělkově polepší. Když si místo najdou sami, mzdu si zvednou v průměru o 12 procent. O osm procent víc pobírají pak ti, kteří nastupují na nový post z evidence úřadu práce. Vyplývá to z analýzy změn podpor v nezaměstnanosti, kterou vypracovalo ministerstvo práce. Navrhuje navýšení podpor v prvních měsících. Chce tak podpořit mobilitu pracovníků a ochotu měnit práci.

"Podle našich výpočtů se změna práce pojí s osmiprocentním růstem mzdy v případě přechodu přes úřad práce a dvanáctiprocentním napřímo. Nízká mzdová úroveň v Česku je alespoň z části daná právě neflexibilitou," uvádí analýza. Ročně místo mění asi 15 procent zaměstnanců. V zemích OECD je to v průměru 22 procent lidí.

Ministerstvo se v další analýze zaměřilo na mzdy lidí, kteří pobírali po propuštění či po odchodu na dohodu podporu v nezaměstnanosti. Hodnotilo situaci 32.900 žen a 28.900 mužů. Podle výsledků ženy, které odešly po dohodě, začaly v nové práci vydělávat o sedm procent víc. Propuštěné dostávaly o deset procent víc. Propuštěným mužům se na novém místě zvedl výdělek o osm procent a těm, kteří skončili v předchozím zaměstnání na dohodu, o šest procent.

"Lidé se zbytečně drží u horších zaměstnavatelů na nižších pozicích, než odpovídá jejich kvalifikaci. Bojí se, že skončí na ´pracáku´. Ale když z místa odejdou, tak vydělávají víc," řekl ČTK generální ředitel úřadu práce Daniel Krištof.

Ženy v Česku vydělávají v průměru méně než muži. Při přechodu do nové práce si výdělek zvedají víc. "Ženy si stávajícímu zaměstnavateli o víc peněz neřeknou, ten nový je pak ocení reálněji," uvedl šéf úřadu práce.

Z žen si po odchodu na dohodu nejvíc polepšily ty do 25 let, a to o deset procent. Ženám od 25 do 40 let vzrostl výdělek o osm procent. Mezi čtyřicítkou a padesátkou bylo navýšení sedmiprocentní, pak se snižovalo. Z propuštěných se nejvíc na novém místě zvýšila mzda čtyřicátnicím, a to o 11 procent. O desetinu víc začaly pobírat ženy od 35 do 40 let a od 50 do 55 let. Ve věku od 55 do 60 se výdělek zvedl o 8,5 procenta. O dvě procenta lépe na tom pak byly i propuštěné od 60 do 65 let.

Po odchodu na dohodu si o 11 procent polepšili muži od 40 do 45 let a o deset procent mladí od 18 do 24 let. Ostatní měli v nové práci víc o osm až devět procent. Při propuštění byla nová mzda u mužů do 25 let o desetinu vyšší, ve věku od 25 do 40 o sedm procent a od 55 do 60 o osm procent. Nejméně si polepšili propuštění muži mezi 45 a 50 lety, a to o dvě procenta.

Podle Krištofa za vyšším nárůstem mezd u propuštěných je jejich vyšší podpora v nezaměstnanosti. Nemusí tak přijmout první místo, mohou hledat post s vyšší odměnou. První dva měsíce pobírají 65 procent průměrného předchozího výdělku, další dva měsíce 50 procent a ve zbytku času 45 procent. Ti, kteří odejdou po dohodě, mají celou dobu 45 procent. Podle návrhu ministerstva práce by lidé měli dostávat první tři měsíce 80 procent výdělku, další tři měsíce 50 procent a ve zbytku času 40 procent. Podpora 80 procent má být i při rekvalifikaci.

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) má koalice na úpravě shodu a vládní poslanci ji dodatečně navrhnou ve Sněmovně do projednávané novely o zaměstnanosti. Změna by mohla platit od roku 2026.