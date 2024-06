Změny v chystané novele zákona o požární ochraně by měly pomoci zrychlit zásahy hasičů

Změny v chystané novele zákona o požární ochraně by měly pomoci zrychlit zásahy hasičů v přírodních či přímo lesních porostech, což je zásadní pro snížení rizik a následků přírodních požárů. V reakci na kritiku Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) to uvedla mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Sdružení v pondělí v tiskové zprávě uvedlo, že novela zákona přidá nestátním vlastníkům lesů nové povinnosti bez ohledu na přírodní podmínky, praktické možnosti a bez finanční náhrady.

Novela zákona, jejíž návrh předložilo ministerstvo vnitra do meziresortního připomínkového řízení, má nastavit pravidla požární prevence v lesích kvůli riziku velkých požárů, jako byl v národním parku České Švýcarsko v roce 2022, i v souvislosti s klimatickou změnou. "Současné právní předpisy problematiku zajištění ochrany v lesích řeší nedostatečně vzhledem k rizikům, která souvisejí s klimatickými změnami, a na která stále častěji ukazují i statistiky lesních požárů," vysvětlila Ochmanová.

Lesníci se podle předsedy sdružení Jiřího Svobody budování nových protipožárních předělů, zdrojů hasební vody a případnému zpřístupnění území novými lesními cestami nebrání, pokud budou smysluplné. Musí ale podle něj být realizované po dohodě s vlastníkem a za finanční náhradu.

Lesníci uvedli, že novela například požaduje zpřístupnění lesních cest a jiných komunikací pro vjezd požární techniky a provedení požárního zásahu v souvislém lesním porostu s výměrou nad 50 hektarů. Podle nich by se požadavek měl týkat i lesních svážnic, ty ale podle sdružení nemají dostatečné zpevnění a jsou obtížně sjízdné v horším počasí. Vlastníci lesů by rovněž podle sdružení u takzvaných určených lesních cest měli zajistit dostatečný průjezdní profil ořezáváním větví nejméně do čtyř metrů výšky, což podle SVOL výrazně zvýší jejích náklady.

Podle Ochmanové ale jde o mylný výklad. Návrh, který se týká především národních parků, chráněných krajinných oblastí nebo národních přírodních rezervací, podle ní nepožaduje zpřístupnění nebo budování lesních cest s nedostatečným zpevněním pro vjezd požární techniky. Pouze překvalifikuje již stávající cesty, které jsou dostatečně pevné a široké, na "cesty určené pro vjezd požární techniky a vedení požárního zásahu". U takových cest by majitelům vznikla povinnost drobné údržby, Ochmanová ale zdůraznila, že výdaje spojené s údržbou budou díky umožnění včasného zásahu znamenat větší ochranu majetku nejen pro majitele lesů, ale i pro obce a občany v jejich okolí.

Svoboda uvedl, že lesníci očekávali, že požár v Českém Švýcarsku přiměje politiky a odborníky k hledání způsobů prevence a k diskusi se všemi zainteresovanými, navrhovaná opatření ale podle něj byla připravená od stolu, nerespektují přírodní překážky, neberou v potaz vlastnická práva ani náklady spojené s realizací.

Proti tomu se hasiči důrazně ohradili. "Důvodem, proč novela zákona o požární ochraně v této podobě vzniká, jsou naopak poznatky získané přímo v terénu: důkladné analýzy velkého lesního požáru národního parku České Švýcarsko v roce 2022, zkušenosti ze zahraničí a také poznatky o změně klimatu," uvedla Ochmanová. Navrhovatelé materiál konzultovali při unijní poradní misi expertů na lesní požáry, která se v Česku uskutečnila letos v únoru. Mluvčí ale doplnila, že ve většině bodů jsou hasiči otevření další diskusi.