Změny v pražské MHD se nechystají, i když jezdí méně cestujících

Pražský magistrát nechystá další změny v MHD v souvislosti s opatřeními proti pandemii nemoci covid-19. Městu by se tak zvýšily náklady na provoz veřejné dopravy v době, kdy pokles cestujících proti běžnému stavu je přes 40 procent. Sdělil to náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). V běžném režimu jen metro sveze denně přes milion cestujících. Dopravní podnik (DPP) očekává kvůli covidu-19 letos propad příjmů asi 1,2 miliardy korun.

Praha ročně dotuje veřejnou dopravu asi 21 miliardami korun, z nichž loni dala zhruba 15 miliard na chod DPP. Celkově Praha očekává propad příjmů v souvislosti s pandemií o více než deset miliard.

"Aktuální pokles cestujících je více než 40 procent. Proto, pokud ministerstvo vidí nutnost navýšit spoje, mělo by městům též přispět na jejich provoz. Nám ale již v červenci bylo odpovězeno, že se žádné kompenzace na MHD ze strany vlády nechystají," uvedl Scheinherr.

Například počet cestujících v metru klesl od poloviny září do minulého týdne o 94 360. Počet cestujících podnik počítá tak, že vezme zaznamenané vstupy a výstupy, tzv. obrat, a číslo vydělí dvěma.

Pro srovnání 15. září byl obrat cestujících 1 545 817 a z toho bylo 777 246 vstupů a 768 571 výstupů. V úterý 6. října byl obrat cestujících 1 357 097, tedy 678 117 vstupů a 678 980 výstupů. Nejméně lidí v daném období využilo metro v pondělí 28. září, zhruba 256 tisíc.

Prázdninový jízdní řád

Kvůli pandemii nemoci covid-19 byly prodlouženy intervaly a spoje jezdí podle prázdninových jízdních řádů. V MHD bylo také zrušeno otevírání dveří pomocí tlačítka, nástup prvními dveřmi a prodej jízdenek u řidičů. Autobusy automaticky staví i v zastávkách na znamení.

Letos na jaře DPP zaznamenal kvůli opatřením proti šíření koronaviru v době nejpřísnějších opatření až osmdesátiprocentní pokles cestujících. Finanční ztráta pro DPP byla do konce července zhruba 680 milionů korun. Konečná výše ztráty bude záležet na rozsahu šíření nemoci do konce roku a na tom, zda se lidé nezačnou bát cestovat MHD. "Osobně očekávám, že tam bude mírné zhoršení, ale čekám, že to udržíme na těch 1,2 miliardy," řekl v polovině září generální ředitel DPP Petr Witowski.

Praha nyní chystá návrh rozpočtu pro příští rok. Počítá s daňovými příjmy 53,4 miliardy a ostatními běžnými výdaji 41,7 miliardy, což je v obou případech o několik miliard meziročně méně.