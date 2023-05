Změny ve volbě rad ČT a ČRo opozice v čele s SPD opět oddálila

Opozice ve Sněmovně se dnes zejména úsilím SPD rozhodla prostřednictvím návrhů na doplnění programu schůze opět oddálit schvalování novely o změně způsobu volby rad České televize a Českého rozhlasu, kterou odmítá. Novela má do volby členů rad zapojit Senát, v němž jsou zástupci opozičních stran v menšině. Novela by měla být podle schváleného pořadu prvním bodem dnešního jednání dolní parlamentní komory.

"Chcete politicky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas," řekl koaličním poslancům předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Podle něj by Sněmovna měla nejprve projednat mimořádné odpuštění úroků při úhradě nedoplatků na daních a na sociálních odvodech, které by poslanci měli schvalovat po projednání změny způsobu volby mediálních rad.

Okamura ve zhruba hodinovém vystoupení požadoval diskusi o chystané smlouvě o vojenské spolupráci USA a ČR, kterou SPD odmítá. "SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která s touto smlouvou nesouhlasí, a my se za to nestydíme," uvedl Okamura. Smlouva, kterou má příští týden podepsat ministryně obrany Jana Černochová (ODS), není podle Okamury o spolupráci, ale o pobytu amerických vojáků na základnách v ČR. "Hnutí SPD říká jasné ne cizím základnám a vojákům na našem území," prohlásil jeho předseda. Vládu obvinil z opětovného zatahování Česka do války. "Vy jste váleční štváči, to je taková přezdívka," uvedl na adresu vládních představitelů.

Šéf SPD chtěl probrat také zvyšování spotřební daně na benzin a naftu či uhlí, zpoždění s výplatou nově vyměřovaných důchodů, růst cen, ilegální migranty v ČR či připojení Ukrajiny k EU.