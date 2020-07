Zmocněncem pro konzultace s Ruskem bude asi Jindrák. Urovná rozjitřené vztahy?

- Narozen 25. ledna 1964 v Praze. - Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1987 získal titul JUDr. - Po studiích působil na konzulárním odboru čs. ministerstva zahraničních věcí (MZV); vedoucí oddělení pro země střední a západní Evropy na MZV (1990); konzul na generálním konzulátu v Mnichově (1991); generální konzul ČR v Mnichově (1993 až 1995); ředitel prvního teritoriálního odboru MZV (1995 až 1997; na starosti měl vztahy s Lichtenštejnskem, Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem, Slovinskem a Švýcarskem); vrchní ředitel sekce právní a konzulární na MZV (1997 až 1998); velvyslanec v Maďarsku (1998 až 2001); náměstek ministra zahraničních věcí (2001 až 2004); velvyslanec v Rakousku (2004 až 2006); velvyslanec v Německu (2006 až 2014); náměstek ministra zahraničních věcí (2014 až 2015); poradce premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD); ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky (KPR; od března 2017). - Ambasádu v Berlíně vedl Jindrák osm let, stal se nejdéle sloužícím velvyslancem v Německu. Mezi tamními politiky si vydobyl renomé. Po odchodu z funkce náměstka ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) v květnu 2015 některá média spekulovala, že by Jindrák mohl nahradit Livii Klausovou v čele české ambasády v Bratislavě. - V červenci 2015 začal radit ve věcech zahraniční politiky premiéru Sobotkovi. Věnoval se zahraniční politice, mimo jiné bilaterálním vztahům s Německem či agendě středoevropské regionální spolupráce v rámci českého předsednictví V4. Už jako šéf zahraničního odboru KPR se letos v únoru stal poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO) pro zahraniční politiku. - Jindrákovo jméno se začátkem letošního roku objevilo v souvislosti s dopisem čínské ambasády, který dostal během novoročního oběda s prezidentem Milošem Zemanem tehdejší šéf Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Velvyslanectví v něm varovalo před Kuberovou plánovanou cestou na Tchaj-wan. Kubera si podle médií dopis odnesl z Hradu i s Jindrákovým přípisem. - "Cesta předsedy Senátu je v současné době krajně nevhodná. Lze předpokládat, že v důsledku cesty dojde ke zmražení česko-čínské relace na dlouhou dobu, a to jak na úrovni politické, tak na úrovni ekonomické, jak tomu bylo v roce 2009," napsal Jindrák. Narážel tím na přijetí tibetského duchovního vůdce dalajlamy tehdejším premiérem Janem Fischerem. - Server Euro.cz v roce 2010 informoval, že Jindrák v létě 1989 podepsal vázací akt jako spolupracovník Zpravodajské služby Generálního štábu - komunistické vojenské rozvědky. Jindrák uvedl, že o svých kontaktech už v 90. letech informoval nadřízené. "Následně jsem byl třikrát prověřen na stupeň přísně tajné," řekl s tím, že s žádnou rozvědnou službou "fakticky nikdy nespolupracoval". - Jindrák hovoří německy, anglicky, rusky a maďarsky. Je ženatý, má dvě dcery.