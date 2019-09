Znalci vypovídali. Resocializace vraha čerpadlářky není možná

V případě obviněného muže z vraždy čerpadlářky v Nelahozevsi na Mělnicku znalci z psychologie a psychiatrie konstatovali téměř vyloučenou možnost jeho resocializace. Výpověďmi znalců a svědků u Krajského soudu v Praze pokračuje hlavní líčení. Obžalobě čelí dva muži, David Šindler je souzen za vraždu a nedovolené ozbrojování, Ivan Hollitzer je stíhán kvůli loupeži. Téměř vyloučenou možnost resocializace konstatovali znalci u Šindlera, lepší, ale přesto problematickou možnost opětovného zařazení do řádného života pak u Hollitzera.

Soudce Robert Pacovský po několika hodinách jednání odročil kvůli výslechu svědků, kteří se nedostavili, na 21. a 25. října.

Šindlerovi hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest, Hollitzer může být potrestán maximálně deseti lety vězení. Zatímco Šindler tvrdí, že na místě nebyl, Hollitzer to připouští a za střelce označuje Šindlera.

Znalci uvedli, že obžalovaní netrpí duševní chorobou ani sociální poruchou osobnosti. V době činu byli pod vlivem pervitinu, ale nejsou na drogách závislí. Pervitin podle nich neměl vliv na jejich rozlišovací schopnosti, použili ho pro snížení zábran. Dále konstatovali, že oběma šlo primárně o zisk a tragédie je výsledkem nezodpovědného přístupu Šindlera k životu jako takovému. Upozornili, že byl v podmínce, a přesto šel loupit.

"Ty závěry budou asi podstatné především pro rozhodování soudu o trestu, který bude ukládat v případě, že ho obžaloba uzná vinným z činu, který je mu kladen za vinu. Zákon obecně stanoví dvě základní podmínky pro ukládání výjimečného trestu a jednu z nich ve světle vyjádření odborníků z oboru psychiatrie a psychologie můžeme považovat za splněnou," řekl novinářům státní zástupce Martin Suska.

Znalec z oboru forenzní biomechaniky se vyjádřil ke kvalitě kamerového záznamu přepadení čerpací stanice, která je podle jeho názoru dostatečná, ale identifikovat z něho zamaskované osoby je téměř nemožné. K videu promítnutém na žádost státního zástupce v soudní síni Hollitzer řekl, že čerpací stanici znal, ale nevěděl, jak to tam vypadá a na co se při loupeži zaměří. "Chtěl jsem vzít asi peníze, poslouchal jsem, co mi řekl David, výstřel mě překvapil a chtěl jsem utéct, bál jsem se, aby nestřelil i po mně," uvedl a na videozáznamu bez zvuku označil čas výstřelu.

Šindler prohlásil, že si není vědom, že by s Hollitzerem v den loupeže na benzinové stanici byl.

Vypovídal i svědek, kamarád obžalovaného Šindlera, který byl k soudu eskortován policií, protože se nedostavil ke čtvrtečnímu líčení. Právě od tohoto svědka Šindler údajně bez jeho vědomí získal zbraň, obžalovaný to však popřel. Jiný svědek, Hollitzerův známý, odmítl vypovídat. V přípravném řízení v únoru však policii řekl, že mu Hollitzer bez bližších podrobností prozradil, že jeho komplic zastřelil čerpadlářku.

Tragédie, která vyvolala velkou pozornost veřejnosti, se stala loni v noci na 3. prosince, kdy maskovaní muži vtrhli na čerpací stanici. Jeden měl krátkou střelnou zbraň, kterou podle policie zastřelil osmapadesátiletou čerpadlářku. Lupiči podle dřívějších informací policie odcizili pokladnu s 10 tisíci korunami, tři kartony cigaret a další zboží za zhruba 20 tisíc korun.

Kriminalisté zadrželi podezřelé v polovině ledna v Kralupech nad Vltavou a ve Vojkovicích na Mělnicku. Oba muži skončili ve vazbě.