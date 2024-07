Žně v Jihomoravském kraji vrcholí, výnosy obilí i řepky jsou nižší než loni

Zemědělci v Jihomoravském kraji sklidili obilí bezmála z 94 procent polí a pod střechou už mají takřka veškerou úrodu řepky. Hektarové výnosy jsou hlavně u řepky nižší než na konci loňské sklizně. Vyplývá z údajů ministerstva zemědělství.

V porovnání s loňskou sklizní postupuje ta letošní podle ministerstva výrazně rychleji. Příznivé počasí uplynulého týdne umožnilo hladší průběh sklizně, místy však žňové práce ztěžují polehlé porosty. Vliv nepříznivých klimatických jevů, především silných bouřek a krupobití, ovlivňuje také průměrné hektarové výnosy všech sklízených obilnin i řepky olejky.

Jihomoravští zemědělci dosud sklidili veškerý ozimý ječmen s průměrným výnosem 5,85 tuny na hektar, což je téměř o tunu méně než loni. U obilí celkem je výnos oproti loňsku také nižší, letos je to zhruba 6,08 tuny na hektar, loni to bylo 6,28 tuny na hektar. Z více než 90 procent mají sedláci sklizeno pšenice ozimé či jarního ječmene. Zhruba z poloviny mají sklizený oves s průměrným výnosem 2,75 tuny na hektar, loni to bylo 2,92 tuny na hektar. Pod střechou už mají téměř veškerou úrodu řepky, a to z 99 procent. Výnos na hektar je v případě řepky asi o půl tuny nižší než loni.

Český statistický úřad předminulý týden odhadl, že celostátně sklizeň základních obilovin letos ve srovnání s loňskou úrodou klesne o 8,8 procenta na 6,822 milionu tun. Kromě nižšího hektarového výnosu je důvodem nejmenší pěstební plocha od počátku sledování před více než 100 lety.