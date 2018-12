Zneužitý Nohavica: podvod na Hané

Jaromír Nohavica se stal obětí podvodu - hledaný kriminálník Josef Říha vybral až 400 tisíc korun na jeho fiktivní recitál v Bystrovanech. Nic podobného zatím písničkář nezažil. "Všecko je jednou poprvé," říká Nohavica s nadhledem. A už 14. prosince je v Bystrovanech ohlášen další smyšlený koncert, obětí je tentokrát kapela Kryštof.

"Na té našé Hané, všecko máme", zpívá se v jedné lidové hanácké písničce. Bystrovany nedaleko Olomouce mají školu, hřiště, kadeřnictví, klub maminek, asi tisíc obyvatel a hospodu U Sklenářů - přízemní budovu s malým sálem v neomítnutém přístavku za výčepem. A vejde se tam asi sto padesát diváků. Nikomu v Bystrovanech však nepřišlo divné, když do jejich malé krčmy měly zčistajasna zavítat tuzemské hvězdy: Jaromír Nohavica, kapela Kryštof, Petr Bende či Jakub Smolík. Na té našé Hané, všecko máme...

Toužili tam mít i hudební špičky, zbyly jim oči pro pláč. "Nohavicu jsem vidět nechtěl, koupil jsem ale dva lístky na Kryštofa. Stály mě skoro dva tisíce," přiznává osmadvacetiletý Filip Petr. A zapózuje před sálem, do něhož žádné superstar nikdy nepřijedou. Maximálně se tam v plesové sezoně odehraje pyžamový bál a zahraje kapela Starý Wemena z vedlejší vsi.

Lístky z papírnictví

Ve zkratce řečeno, provozní hospody U Sklenářů v Bystrovanech letos na podzim překvapil sousedy, když oznámil, že do dědiny přivádí plejádu celebrit. A také začal hned nabízet lístky, napřed na vystoupení Jaromíra Nohavici, které se mělo konat 28. listopadu. A záhy i na další akce, 14. prosince by měla zapět kapela Kryštof a třeba 5. dubna Jakub Smolík. Lístky od 799 do 860 korun byly k dostání přímo ve výčepu.



Pár dnů před Nohavicovým vystoupením se však po provozním slehla zem. Podle místních to byl vstřícný a oblíbený chlap, jenž hospodu provozoval dva roky a představoval se jako Josef Slaný. Po Nohavicově "koncertu" už nebral ani telefon. Když se majitelé lístků obrátili na policii, zjistilo se, že provozní se ve skutečnosti jmenuje Josef Říha, má kriminální minulost a policie po něm tři roky pátrá kvůli majetkové trestné činnosti.

