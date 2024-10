Zoo Dvůr Králové vstoupila do vedlejší sezony, chystá Týden duchů

Safari Park Dvůr Králové nad Labem dnes vstoupil do zimní sezony, v níž je otevřená jen pěší část zoo. Areály afrického a lvího safari s volně žijícími zvířaty jsou uzavřené a návštěvníci se do nich svými auty či v autobusech podívají opět příští rok na jaře. Na přelom října a listopadu zoo chystá tradiční akci Týden duchů. Areál zoo od 26. října do 3. listopadu zaplní tuny dýní, z nichž si lidé budou moci vydlabat dýňová strašidla, uvedla zoo.

Dosavadní sezonu zoo hodnotí jako velmi úspěšnou. Safari park letos nevylučuje překonání celoročního návštěvnického rekordu. Za červenec a srpen přišlo rekordních 333.000 lidí, od začátku roku do závěru září do safari parku přišlo přes 637.000 lidí, uvedl mluvčí zoo Michal Šťastný. Loni návštěvnost safari parku vzrostla meziročně o půl procenta na nový rekord 673.000 lidí.

Letošní bilanci by mohl významně vylepšit Týden duchů, na který v případě pěkného počasí zavítají až desítky tisíc lidí. Zoo bude vyzdobená dýněmi, dýně budou i na jídelníčku zvířat. Dýňová jídla budou moci v místní restauraci ochutnat i návštěvníci. Vrcholem Týdne duchů, který je inspirovaný anglosaskou halloweenskou tradicí, bude v sobotu 2. listopadu podvečerní strašidelná stezka. V muzeu koster budou zvláštní komentované prohlídky.

V zimní sezoně je vstupné proti hlavní sezoně snížené. Dospělí při platbě v hotovosti mají vstupné 250 korun místo 310 korun. Děti, studenti a senioři platí 160 korun místo 250 korun. Otevírací doba většiny pavilonů a expozic je proti létu zkrácená o dvě hodiny. Zatímco v létě je převážná část pavilonů otevřená do 22:00, nyní zavírají nejpozději v 20:00, některé již v 16:00.

Dvorská zoo se zaměřuje na Afriku a patří kraji. Je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech.