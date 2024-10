Zoo Praha otevře výstavu světelných instalací ztvárňující zvířata a rostliny

Pražská zoologická zahrada připravuje výstavu světelných instalací s názvem Světelná zoo. Návštěvníci budou moci zhlédnout 110 svítících objektů ztvárňujících zvířata nebo rostliny, zahájení je plánováno na 25. října. ČTK o tom informoval mluvčí zahrady Filip Mašek. Podle něj bude podobná světelná instalace v české zoologické zahradě poprvé. Výstava se chystá ve spodní části areálu a bude pro ni platit samostatné vstupné, vstupenky jsou již v prodeji.

Ve světě jsou podobné projekty časté. "Kromě oživení areálů mimo hlavní návštěvnickou sezonu pomáhají i propagaci 'vlajkových druhů', jako jsou v případě Zoo Praha gorily nebo luskouni. Lampiony, které je ztvárňují, byly vyrobeny speciálně pro Prahu," uvedla zoo.

Světelná zoo bude zahrnovat lampiony 33 druhů zvířat v počtu 110 jedinců a dále rostliny, projekce na zemi nebo takzvané fotopointy, tedy místa na focení. "Podle sociálních sítí má o Světelnou zoo zájem už skoro 30.000 lidí. S ohledem na loňskou zkušenost kolegů z vratislavské zoo lze skutečně očekávat návštěvnost v řádu desítek tisíc lidí v průběhu zimy. Neradi bychom však předjímali hlouběji, jde o pilotní projekt a novinku v českých zoo," uvedl Mašek.

Pro Světelnou zoo bude platit samostatné vstupné. Lidé se navíc do areálu zahrady díky výstavě podívají po běžné otevírací době, která je od 09:00 do 18:00. V termínu 25. až 31. října bude expozice otevřena od 18:00 do 21:00 a následně v termínu mezi 1. listopadem až 16. únorem v pátek, sobotu, neděli a svátky od 17:00 do 21:00 a v ostatní všední dny od 17:00 do 20:00. Na Štědrý den a Silvestr bude výstava zavřená.

Lidé si mohou zakoupit vstupenky na webu společnosti Garden of Lights, která projekt připravuje. Jednorázové vstupné pro dospělého stojí 310 korun, zlevněné pak 260 korun.