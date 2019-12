Zpoplatníme další silnice první třídy, tvrdí ministr dopravy za ANO

Od července příštího roku mohou být zpoplatněny další silnice první třídy. Stane se tak v případě, že se řidiči kamionů budou vyhýbat úsekům, na něž se od Nového roku rozšíří mýto. Na dnešním setkání středočeských starostů s vedením kraje v Praze to řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Na silnicích první třídy v celé ČR se má od ledna nově zpoplatnit zhruba 900 kilometrů. Ve středních Čechách by se mohly objevit problémy například na silnici I/2 mezi Říčany a Kutnou Horou, kde se mýtné vybírat nebude. Místní lidé mají obavy, že se na silnici, která je už nyní velmi vytížená, přesune část dopravy ze souběžného zpoplatněného silničního tahu z Prahy na Kolín. V minulosti kvůli tomu vznikla petice požadující zařazení I/2 na seznam plánovaných zpoplatněných úseků pro kamionovou dopravu.

Kremlík uvedl, že byla ustavena pracovní skupina, která má řešit dopady nového opatření. Zároveň je připraven k 1. červenci rozšířit seznam zpoplatněných úseků, pokud se ukáže, že se řidiči kamionů mýtu vyhýbají po jiných silnicích první třídy.

Kraje a obce se také obávají přesunu kamionů na silnice druhé a třetí třídy. Kremlík poukázal na to, že existuje metodika, jak stanovovat zákazy jízdy kamionů, a chystá se v této souvislosti i legislativní opatření.

Středočeský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO) ČTK řekl, že nebyl pro zavedení mýta na silnicích první třídy. Když už se ale tento krok učinil, mělo by podle něj opatření platit všude. Za ideální by považoval zpoplatnění všech silnic první třídy a zavedení mýta na silnicích nižších tříd s nulovým výběrem. "Aby kamiony byly sledovány," dodal.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) by uvítala, kdyby kraje z mýtného nějakou část peněz dostaly na opravy svých silnic. Projednávaný zákaz sjezdu kamionů z dálnic na silnice druhé a třetí třídy je podle ní také řešení, ale ve středních Čechách by toto opatření mohlo způsobit komplikace. Dálnice a silnice první třídy by se mohly změnit v parkoviště, obává se Pokorná Jermanová.