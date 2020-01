Zrušení superhrubé mzdy? ČSSD je k návrhu skeptická

Sociální demokraté jsou skeptičtí ke zrušení superhrubé mzdy, jak to navrhuje ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Ztrátu zhruba 25 miliard v rozpočtu si vláda nemůže dovolit, řekl novinářům před jednáním ve Strakově akademii předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček.

"Už tak bude sestavit rozpočet obtížné a s tou 25miliardovou sekyrou mi to připadá jako mission impossible," uvedl. I když jde o jeden z bodů programového prohlášení vlády, záměr by podle Hamáčka měl být odložen.

Negativní dopad návrhu na rozpočet zmínil při příchodu na jednání i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. "Je to návrh ministryně financí, jedna z vládních priorit," uvedl s tím, že je otázkou, jaká je vůle ke změně ve sněmovně. "Jsme menšinová vláda, takže hledám podporu i v jiných stranách," konstatoval. Změnu superhrubé mzdy má jen za jeden ze 14 bodů z dnešního jednání koalice. Hlavně chce slyšet o legislativním plánu vlády na příští rok a prioritách nových ministrů tak, aby vedení dolní parlamentní komory vědělo, co má čekat.

ČSSD je podle Hamáčka ochotna jednat o změně daňové zátěže zaměstnanců, je ale podle ní možné sáhnout jinam. "Jsou tady sektory, které jsou zatíženy minimálně, tím myslím například banky s 80miliardovými zisky," uvedl. Sociální demokraté podle něj nejsou ochotni závodit s pravicí s návrhy na snížení daní.

Návrh na zrušení superhrubé mzdy a zavedení stravenkového paušálu jsou součástí daňového balíčku, který připravuje Schillerová na příští rok. Koaliční strany budou také jednat o důchodové reformě a růstu penzí či odloženém výživném. ČSSD už před jednáním vládní koalice avizovala, že nechce zrušit stravenky.

Schillerová vedle zrušení superhrubé mzdy a zavedení stravenkového a daňového paušálu počítá také s tím, že navrhne zrušení některých daňových výjimek. Dnes chce hlavně rozhodnout o superhrubé mzdě. "Pokud ty věci máme efektivně stihnout, je třeba je dát do daňového balíčku 21, zhruba do měsíce by bylo vhodné ho poslat do mezirezortního připomínkového řízení," uvedla v pondělí.

Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Koncept superhrubé mzdy prosadil bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) v rámci daňové reformy od ledna 2008. V případě zrušení superhrubé mzdy by se podle Schillerové zavedla daň 19 procent. Nyní je podle ní efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.