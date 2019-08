Zůstaneme v Babišově vládě, rozhodlo předsednictvo ČSSD

Předsednictvo ČSSD nepodpořilo odchod strany z vlády. Pro opuštění kabinetu hlasovalo 11 ze 42 přítomných představitelů vedení sociální demokracie. Po jednání předsednictva to novinářům řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Pro odchod z koaliční vlády s hnutím ANO podle něj nehlasoval nikdo z užšího stranického vedení.

Usnesení o odchodu z vlády na jednání předložili zástupci jihomoravské sociální demokracie. O opuštění kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) již dříve mluvila také ústecká ČSSD. Jejich zástupcům vadilo, že vedení strany neprosadilo do čela ministerstva kultury svého kandidáta Michala Šmardu. Ten na kandidaturu tento týden rezignoval.

Při hlasování o odchodu z vlády se zdržel místopředseda strany Roman Onderka, který náleží do jihomoravské organizace. Svůj postoj odůvodnil nesouhlasem s tím, jak někdy koalice s hnutím ANO funguje. Zasednout by proto měla koaliční rada. Podle Onderky nejde o zásadní spory, které by měly vyvrcholit odchodem ČSSD z vlády. "Je to běžný politický život, kdy máme určité problémy, máme trochu jiný pohled na to, jak některé důležité věci z koaliční smlouvy řešit. To si musíme vyříkat," řekl. Vadí mu například některá vyjádření týkající se sporu o obsazení postu ministra kultury.

Atmosféra předsednictva podle Hamáčka nevybočovala ze standardního jednání vedení ČSSD. "Byla to otevřená, přátelská diskuse," řekl. Dodal, že o jeho odchodu z čela strany se nehlasovalo.

Již během dne jednal poslanecký klub ČSSD. Jeho předseda Jan Chvojka novinářům řekl, že žádný ze 13 přítomných poslanců nedal najevo, že by chtěl vystoupení z vlády.