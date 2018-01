Zvýší se nemocenská i důchody. Platby za nepojištěná auta

Od 1. ledna se v Česku zvyšuje minimální mzda, důchody či mateřská. Lékaři musejí ukládat data o receptech na centrální úložiště, v obchodech už plastovou tašku zdarma nedostanete. Jaké další změny s sebou přinesl rok 2018?

Důchody a důchodový věk

Starobní důchody se zvyšují o čtyři procenta. V průměru se tak zvednou o 475 korun. Rostou také invalidní a pozůstalostní penze i příplatky k penzi pro odbojáře a pozůstalé po nich. Podle novely o důchodovém pojištění, která dnes začíná platit, se důchodový věk v budoucnu zastaví na 65 letech a dál neporoste. Každý rok se nyní věková hranice pro nástup do penze odsouvá o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. Na 65 let by se měla dostat v roce 2030.

Poplatek za nepojištěná vozidla

Motoristé musejí opět platit poplatek České kanceláři pojistitelů za vozidla bez takzvaného povinného ručení. V pondělí nabývá účinnosti novela zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. V minulosti již poplatek za nepojištěná vozidla v zákoně byl, ale zákonodárci jej v roce 2014 zrušili.

Příspěvek se bude počítat jako součin počtu dní, kdy bylo bez pojištění, a příslušné sazby, kterou by podle druhu auta stanovilo vyhláškou ministerstvo financí.

Minimální mzda a příspěvek na mzdu postižených

Minimální mzda se ode dneška zvyšuje o 1200 korun na 12 200 korun, zvedá se tak o 11 procent. Roste také státní příspěvek na mzdu či plat postižených pracovníků, a to z 9500 na 12 tisíc korun. Limit takzvaného náhradního plnění místo zaměstnávání pracovníků s handicapem se naopak snižuje. Zpřísňují se i pravidla pro nemocné nezaměstnané. Budou muset dodržovat stejný režim jako pracovníci na neschopence.



Nemocenská, mateřská, přídavky na děti i rodičovská

Nemocenská, mateřská a ošetřovné se ode dneška zvyšují. Mění se totiž částky pro stanovení základu příjmu, z něhož se tyto příspěvky vypočítávají. Lidem, kteří jsou déle než měsíc nemocní, se pak nemocenská zvedá výrazněji. Rostou také přídavky na děti a dosáhne na ně víc rodin. Vyšší než dosud může být i rodičovská, čerpat se však bude kratší dobu. Od února se zavádí otcovská, od června pak dlouhodobé ošetřovatelské volno.

Roční limit doplatků na léky pro děti a seniory

Dětem a seniorům se snižuje maximální částka, kterou doplácejí na léky. Do roku 2017 byla hranice pro děti do 18 let a pro seniory 2500 korun. Od letošního roku jim zdravotní pojišťovny vrátí přeplatek nad tisíc korun a důchodcům starším 70 let nad pět set korun. Ostatní mají hranici pět tisíc korun.

E-recept

Lékaři musejí od 1. ledna povinně ukládat data o každém vydaném receptu na léky na centrální úložiště. Pacientům mohou kromě vytištěného papírového receptu poslat recept také e-mailem nebo SMS zprávou na mobilní telefon. Systém kritizovali lékaři, lékárníci i pacienti, přesto nebyla povinnost odložena. Ministerstvo zdravotnictví však nebude první rok ty, kdo budou dál vydávat klasické recepty, pokutovat.



Peníze na chronické pacienty

Zdravotní pojišťovny od letošního roku dostávají více peněz na chronické pacienty. Pojišťovny si nyní přerozdělují vybrané pojistné podle věku a pohlaví pojištěnců. Úprava má zamezit tomu, aby pojišťovny měly zájem pouze o mladé a zdravé pojištěnce. Upravený systém by měl být podle ministerstva zdravotnictví spravedlivější.

Končí plastové tašky zdarma

Obchodníci od prvního dne tohoto roku nemohou lidem dávat zdarma k nákupu plastové tašky. Bezplatné mohou zůstat jen tenké sáčky, například na pečivo či masné výrobky. Toto nové pravidlo zavádí novela zákona o obalech, která má v návaznosti na předpisy Evropské unie omezit objem plastového odpadu.

Přesčasy policistů

Policisté a příslušníci dalších bezpečnostních sborů už nebudou muset sloužit 150 hodin přesčasů ročně bez nároku na náhradní volno nebo odměnu. Úpravu přinesla novela zákona o služebním poměru, která 1. ledna 2018 nabývá účinnosti. Výjimka platí pouze v případě vyhlášených krizových stavů. Zavedou se také náborové příspěvky nebo zkušební doba, zvýší se i úmrtné a jednorázové odškodnění pozůstalým.

Nástup ke strážníkům

Do služby k obecní policii mohou lidé nastoupit už v 18 letech místo dřívějších 21 let. Změnu přinesla novela zákona o obecní policii, která pondělkem nabývá účinnosti. Lhůta pro pravidelné přezkušování obecních policistů se prodloužila ze tří na pět let.

Stavební povolení

Novela stavebního zákona, která má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení, nabývá účinnosti rovněž 1. lednem 2018. Novela umožní mimo jiné sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí.

Pravidla pro poskytování dotací

Na poskytování dotací a návratných výpomocí ze státního rozpočtu se od 1. 1. 2018 bude nově používat správní řád. Vyplývá to z novely zákona rozpočtových pravidel. Novela reaguje na verdikt Nejvyššího správního soudu (NSS) z roku 2015, podle kterého je poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu výkonem veřejné správy, a proto se na něj vztahuje správní řád. Některé otázky se však upravují odlišně a použití části ustanovení správního řádu je vyloučeno.



Dohled nad rozvědkami



Kontrole sněmovny ode dneška podléhají všechny tajné služby, nově i civilní rozvědka. Účinnou se stává novela zákona o zpravodajských službách. Na činnost zpravodajců také začne dohlížet nový pětičlenný nezávislý orgán, jehož členy vybere Poslanecká sněmovna z kandidátů, které jí navrhne vláda. Jednat by se mělo o důvěryhodné, bezpečnostně prověřené a veřejností respektované osobnosti.

Bezpečnost citlivých informací

Posílit bezpečnost citlivých informací posílaných elektronicky má za cíl novela zákona o utajovaných informacích, která je účinná rovněž od 1. ledna 2018. Změny předpisu, které potvrdili zákonodárci v loňském roce, mají zohlednit elektronizaci státní správy a posílit ochranu utajovaných informací.



Ombudsmanka řeší diskriminaci pracovníků z EU



Ombudsmanka má ode dneška dvě pravomoci navíc. Podle novely antidiskriminačního zákona bude její úřad sledovat, zda zahraniční pracovníci ze zemí EU nejsou v Česku diskriminováni kvůli cizí státní příslušnosti. Dodržování práv zdravotně postižených lidí bude nově hlídat na základě novely zákona o Veřejném ochránci práv.