Dopravu v Praze do konce roku zkomplikují dopravní omezení kvůli opravám

Dopravu v Praze do konce letošního roku zkomplikuje minimálně 16 významných dopravních omezení. Opravovat se bude v Hornoměcholupské ulici v Praze 15 či Tupolevově a Veselské v Letňanech. V Hostivaři začne výstavba záchytného parkoviště P+R. Pokračovat budou také další opravy nejen silnic, ale i tramvajových kolejí. Novinářům to v úterý řekli představitelé magistrátu, Technické správy komunikací (TSK) a dopravního podniku (DPP). TSK loni investovala do oprav 1,3 miliardy korun a letos to bude předběžně o asi půl miliardy více.

"Když jsme přebírali dopravu v Praze, tak byl dluh na infrastruktuře okolo 30 miliard korun. Komunikace se tedy opravovat musí. Samozřejmě, že s každou rekonstrukcí je spojené nějaké omezení," řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Vnitřní dluh se podle něj díky množství oprav snižuje o jednotky miliard korun ročně.

TSK má podle náměstka letos naplánovaných 45 významných staveb, což je o pět víc než loni. Silničáři k úternímu dni dokončili 62 nejvýznamnějších staveb a na 40 míst dělníci stále pracují.

V první polovině září začne stavba nového parkoviště P+R nedaleko hostivařského nádraží. Nově zde vznikne 78 parkovacích stání. Práce začnou 9. září a skončí do konce letošního roku. Silničáři začnou v následujícím měsíci pracovat na výměně povrchů na výše zmíněných třech komunikacích a modernizováno bude dopravní značení na vytížené ulici 5. května, která je součástí severojižní magistrály. Tady práce začnou 6. září.

Pokračovat budou rovněž již zahájené opravy, mezi kterými je např. výměna dlažby na Hlávkově mostě, a uzavřeno bude pro auta i MHD nábřeží Edvarda Beneše. Tady DPP opravuje kolejovou trať a TSK silnici. Pokračovat budou práce na rozšíření Strakonické ulice, oprava pilířů Barrandovského mostu a rekonstrukce Koněvovy a na Karlově náměstí.

Vyšší počet oprav si letos vyžádala mj. na příští rok naplánovaná oprava povrchu Barrandovského mostu. "Je vhodné koncentrovat do letošního roku množství oprav a zamezit tomu, že by v příštím roce bylo něco v souběhu s opravou mostu," řekl Scheinherr.

Množství oprav kritizovala v uplynulých týdnech opozice. ODS vedení města vytýká špatnou koordinaci oprav a požadují zřízení speciálního koordinátora, který bude mít za úkol zlepšit plánování dopravních staveb a uzavírek a zprůjezdnit Prahu. Podle Scheinherra to je zbytečné, neboť již existuje v podobě magistrátního odboru pozemních komunikací a drah, kde se všechny žádosti, a to i od soukromníků, scházejí. Magistrát prý navíc každý měsíc připravuje informační materiál s plánem oprav, se kterým se může kdokoliv včas seznámit.