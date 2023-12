Izraelská armáda dále postupuje na jih Pásma Gazy, těžké boje probíhají u Chán Júnisu

Izraelská armáda postupuje dál na jih Pásma Gazy, kam ve snaze uprchnout před nejtvrdšími boji utekly statisíce Palestinců. U Chán Júnisu se Izraelci střetávají s bojovníky radikálního hnutí Hamás i ozbrojené skupiny Palestinský islámský džihád, informuje s odkazem na zdroje v obou organizacích reportér agentury AFP. Organizace pomáhající v Pásmu Gazy varují, že humanitární situace je podle jejich hodnocení apokalyptická.

Izraelské letectvo nad ránem bombardovalo okolí Chán Júnisu a silnici vedoucí z tohoto města k hraničnímu přechodu Rafáh do Egypta. Podle AFP to oznámilo vedení Hamásu, které má nad Pásmem Gazy kontrolu. Útok Hamásu ze 7. října vyprovokoval boje, které dopadají hlavně na více než dva miliony obyvatel Pásma Gazy.

V médiích a na sociálních sítích se objevují další fotografie Palestinců vysvlečených do spodního prádla, kteří se vzdávají izraelské armádě. Deník The Times of Israel (ToI) dnes zveřejnil fotografii z řady stojících mužů ve spodním prádle, která byla podle něj pořízena ráno poblíž města Džabálija na severu Pásma Gazy.

Šéf úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA Philippe Lazzarini dnes prohlásil, že dehumanizace Palestinců umožnila mezinárodnímu společenství snášet pokračující útoky izraelské armády v Pásmu Gazy. UNRWA je na pokraji zhroucení a k ukončení "pekla na zemi" v Pásmu Gazy je zapotřebí okamžité příměří, řekl Lazzarini citovaný agenturou Reuters.

Náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi uvedl, že vojáci zintenzivnili operace v této oblasti, aby vyvinuli větší tlak. Počet zabitých bojovníků Hamásu podle Haleviho roste. Oběti jsou i na izraelské straně, izraelská armáda dnes na síti X zveřejnila jména pěti vojáků, kteří padli v Pásmu Gazy.

Boje v Pásmu Gazy začaly po útoku Hamásu na jih Izraele 7. října, při kterém zahynulo na 1200 lidí, většinou civilistů, a zhruba 240 jich bylo uneseno. Podle údajů palestinského ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem při odvetné operaci izraelské armády v Pásmu Gazy zemřelo nejméně 17.700 Palestinců, zejména žen a dětí. Tvrzení ani jedné ze stran ale nelze nezávisle ověřit.