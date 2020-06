Jaromír Soukup: Koronavirus? Velká voda? Přírodu neporazíme

Hned v úvodu mi dovolte zmínit jeden citát. Protože v něm naleznete smysl mého dnešního sdělení.

Ten citát má na svědomí Charles Darwin, pravděpodobně nejznámější přírodovědec historie. Darwin řekl: "Příroda určuje, kdo přežije. Příroda je to nejsilnější, to nepřekonatelné. To příroda určuje limity nás všech.”

A tento citát si mnozí z nás potřebují připomenout. Dokazují mi to případy zbytečných úmrtí z víkendu.

První zbytečnou smrt přinesla tragédie na Frýdecko-Místecku, kde se při sjíždění řeky převrhl raft se třemi lidmi. Muže a jeho dvou dětí. Osmiletá dívka i přes snahu zdravotníků bohužel zemřela.

Na Bruntálsku zemřel manželský pár. Podcenil situaci a vyskytoval se tam, kde neměl. To jsou další dva mrtví.

Dalším mrtvým byl podnikatel na Uherskohradišťsku, který si fotil rozvodněný potok. Slyšíte dobře. Muž si šel vyfotit potok ve chvíli, kdy byla situace nejkritičtější.

Tato úmrtí byla naprosto zbytečná. Protože hydrometeorologové vydali výstrahu před povodněmi a tu přinesla i všechna hlavní média. Lidé se mohli připravit. A klidit se vodě z cesty. Jenže to se nestalo. A já to opravdu nechápu. Protože děti se už od mala učí: oheň lze uhasit, ale vodu porazit nedokážeš. I přesto ale lidé riskovali život. Aby si udělali fotku nebo sjeli divokou vodu.

Není to ale poprvé ani naposledy, co podceňujeme přírodu. Ostatně jednu takovou přírodní katastrofu právě zažíváme. A také ji dost podceňujeme. Protože i když si to mnozí neuvědomujeme, i pandemie koronaviru je přírodním fenoménem. A teď odhlédněme od spekulací, zda je virus přírodního nebo umělého původu. To nechme k diskuzi vědcům. Klíčové je, že viry nám příroda nadělila v neuvěřitelném množství a byly tu už odnepaměti. Lidstvo v současnosti dokáže identifikovat 3 tisíce virů. Ale to jsou jen ty, které známe. Odborníci předpokládají, že reálně virů existuje i přes deset tisíc. A to nemluvíme o tom, že viry mutují, mění se, vznikají stále nové. Takže i nový koronavirus se chová tak, jak mu příroda předurčila. Jeho cílem je co nejvíce se rozšířit. Ale stále o něm mnohé nevíme.

A tak si my Češi, ale i další evropské národy myslíme, že to nejhorší je za námi. To kvůli tomu, že v Evropě počet nakažených pomalu klesá. Ale celosvětově to v absolutních číslech je přesně naopak. Počet nakažených roste. Virus tedy rozhodně ještě na konci svého biologického cyklu. Naopak nabírá na síle. Jenže zatímco někde se potýkají teprve s první vlnou, jako například v afrických zemích, někde už hovoří o druhé vlně - třeba v Číně. Zda a v jaké intenzitě dorazí další vlna i do Evropy, nikdo netuší. Sami vědci jsou zvědaví.

A já si myslím, že toto je klasický důkaz toho, že naše generace má tendenci přírodu podceňovat. Prostě jsme nabyli falešný pocit, že technologie a vědecké poznání umí porazit všechno. Ale nic není větší omyl, než právě tento falešný pocit. Protože příroda je daleko silnější, než si myslíme.