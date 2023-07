Ještě k rodičům v nemocnicích…

Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo vydat metodický pokyn, aby rodiče mohli být s dětmi v nemocnici.

To přitom už samo o sobě vyplývá ze zákonů upravující zdravotnickou oblast. Resort se přesto rozhodl nemocnicím explicitně vysvětlit, že musí rodičům s dětmi pobyt v nemocnici umožnit. Netrvalo dlouho a nemocnice reagovaly, že při striktním dodržování pokynu ministerstva bude omezena jejich kapacita, což může prodloužit čekací doby pro pacienty - bude míň postelí, protože když tam budou v noci rodiče, musí si někde lehnout, musí používat záchody a sprchy.

Chci zopakovat, že zákon už nyní jasně zakotvuje právo rodičů na přítomnost s dětmi v nemocnici, a i když se jim to nelíbí, porušují zákon. Pokud budou znovu říkat, že s tím nesouhlasí, odkazuji je na poslance, kteří mohou zákon změnit. Do té doby ať rodiče ve špitále nechají. Tečka.

Jaromír Soukup