Krmenčík: Gólů můžu dát ještě 150

Plzeňský fotbalista Michael Krmenčík 50. gólem v první lize pomohl k domácí výhře 3:0 nad Ostravou. Jubilejní číslo ho těší a věří, že ještě v kariéře může dalších 100 nebo 150 zásahů přidat. Podle trenéra Viktorie Pavla Vrby už měl reprezentační útočník šancí minimálně na 80 branek.

Krmenčík na 50 gólů v nejvyšší soutěži potřeboval 120 zápasů. V Plzni se trefil jednačtyřicetkrát, sedm branek dal za Duklu a dvě při jiném hostování v Ostravě.

"Myslím, že už měl mít dávno minimálně 80 gólů, protože měl tolik šancí aspoň za tu dobu, co jsem tady já. Samozřejmě buďme rádi za těch 50, i když bych byl radši, kdyby jich už bylo těch 80, protože bychom na tom byli asi ještě mnohem líp," řekl Vrba na tiskové konferenci.

"Je dobře, že máte útočníka, který střílí tolik gólů. Zvlášť když prošel určitým obdobím po zranění, které nebylo úplně optimální. Myslím, že je dobře, že mu věříme a on nám to oplácí vstřelenými brankami," doplnil kouč Západočechů.

Krmenčík s Vrbou souhlasil. "Asi má trenér pravdu, takže jsem jich mohl dát ještě mnohem víc. Ale když budeme pracovat takhle jako tým, tak si myslím, že jich třeba 100 nebo 150 ještě můžu dát, uvidíme. Já jsem za 50 rád, jako osobní meta je to dobré, ale chci být úspěšný s týmem," uvedl šestadvacetiletý útočník.

V zápase 13. ligového kola s Baníkem v 60. minutě zvýšil na 2:0 po centru Adama Hlouška. Nejprve sice hlavou trefil brankáře Viktora Budinského, ale z dorážky už se i s pomocí tyče prosadil. "Adam mi dal hezký centr. Já to dal do gólmana, ten míč vyrazil přede mě a já ho akrobaticky uklidil do brány. Jen jsem si říkal, ať to není tyčka, naštěstí to zapadlo do brány. Jsem rád," řekl Krmenčík.

Západočeši jednoznačnou výhrou částečně odčinili minulou porážku 1:2 s Mladou Boleslavi a na druhém místě tabulky udrželi šestibodovou ztrátu na vedoucí Slavii, kterou přivítají příští týden. "Dobře jsme hráli i v Boleslavi, ale tam to byl prostě zápas blbec. U videa jsme si to rozebrali a trenér nám řekl, co bylo špatně a co jsme měli udělat líp," konstatoval rodák z Kraslic.

"Dnes stopeři zahráli fakt skvěle, vzadu udrželi nulu. K tomu jsme přidali tři góly, trenér i vedení snad mohou být spokojení. Teď nás čeká zápas roku a my ho musíme zvládnout," dodal Krmenčík.