15. ročník projektu FESTMICHAEL 2024

Škola reklamní a umělecké tvorby Michael bude v letošním roce opět prezentovat práce svých studentů. Již 15. ročník projektu FESTMICHAEL se uskuteční 6. 6. 2024 v kině Lucerna a bude pokračovat vernisáží na náměstí Míru až do 3. 7. 2024.

V kontextu středoškolského vzdělávání tuto ojedinělou akci iniciovali sami studenti. Akce proběhne pod záštitou osobností uměleckého i veřejného života. V loňském čtrnáctém ročníku studenti promítli do svých prací téma CZECHIA - 30 let samostatné České republiky. Letošní téma, Spolu v Evropě, je pro naše studenty určitě inspirující a zároveň je odkazem na dvacet let členství České republiky v Evropské unii.

V rámci letošního FESTMICHAELu proběhne nejprve 6. 6. 2024 od 13.30 hodin v legendárním pražském kině Lucerna soutěžní přehlídka studentských filmů. Po jejím skončení následuje cca od 16.45 hodin na náměstí Míru pod širým nebem vernisáž výstavy prací letošních absolventů SŠ a VOŠ Michael. Představí se zde absolventi oborů Fotografická tvorba, Design interiéru a Grafický design. Výstava potrvá 3. 7. 2024.

V odborné porotě budou zastoupeny renomované umělecké osobnosti filmu, fotografie i grafiky (řada z nich se školou Michael dlouhodobě spolupracuje, např. formou workshopů): grafický designér Pavel Šťastný, světově proslulý fotograf Antonín Kratochvíl, spisovatelka a scenáristka Halina Pawlowská. Porota ocení nejzajímavější filmové, fotografické a grafické práce věcnými cenami. Stejně jako v loňském roce si ocenění autoři odnesou slavnostní připomínku svého úspěchu - skleněný artefakt ve tvaru žárovky.

Ambicí projektu FESTMICHAEL je v prvé řadě informovat širokou veřejnost o uměleckých aktivitách tvůrců nastupující generace - v tomto případě studentů školy Michael. Akce tohoto zaměření také nenahraditelným způsobem oživují životní rytmus metropole a jsou nanejvýš potřebnou alternativou primárně komerčním projektům. FESTMICHAEL představí aktuální umělecké trendy, a hraje tak roli vítané alternativy expozic etablovaných autorů. Představuje motivační impuls a žádoucí zpětnou vazbu pro tvůrce nastupující generace, čímž pozitivně ovlivňuje společnost jako celek.

Vzhledem k sílící komercionalizaci života ve veřejném prostoru je pro začínající umělce stále obtížnější prezentovat svá díla v adekvátních lokalitách. Tento problém je obzvláště limitující pro studenty maturitního stupně v Praze. V neposlední řadě je zviditelnění mladých autorů v centru hlavního města vítanou a společensky žádoucí alternativou k často negativně orientovanému životnímu stylu generace současných teenagerů.

Jejich práce budou také zviditelněny ve sdělovacích prostředcích. Projekt FESTMICHAEL má přislíbeno pokrytí elektronickými i tištěnými médii (ČT 1, TV NOVA, Praha TV, Český rozhlas, MF Dnes atd.). Škola Michael letos oslaví 30 let od svého založení.

Záštitu nad festivalem v letošním roce převzali: ministr kultury Martin Baxa, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda, starosta městské části Praha 2 Jan Korseska a radní městské části Praha 2 Jaroslav Šolc.