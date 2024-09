Banka CREDITAS podporuje kulturu. Stala se partnerem České filharmonie

Banka CREDITAS v srpnu uzavřela tříleté partnerství s Českou filharmonií, jednou z nejprestižnějších kulturních institucí v České republice. Tu banka podpoří částkou tři miliony korun, která bude směřovat na rozvoj uměleckých projektů, výchovu mladých hudebníků a posílení mezinárodní prezentace české hudební kultury.

Banka CREDITAS vnímá podporu umění jako samozřejmou součást své společenské odpovědnosti a cestu k udržení a rozvoji kulturních tradic našeho národa. Partnerství s Českou filharmonií je pro banku přirozeným krokem směrem k aktivní podpoře uměleckých hodnot, které rezonují jak v České republice, tak i daleko za jejími hranicemi.

Česká filharmonie, založená roku 1896, je institucí s téměř stotřicetiletou tradicí, která ztělesňuje to nejlepší z české hudební kultury. Reprezentuje Českou republiku na nejprestižnějších světových scénách a svou činností trvale obohacuje světovou hudební scénu. Její koncerty jsou vyhledávány posluchači z celého světa a pravidelně přinášejí vrcholné zážitky z klasické hudby.

"Spojení s Českou filharmonií pro nás představuje mnohem víc než jen sponzorství. Je to příležitost investovat do rozvoje české hudby a přispět k tomu, aby byla nadále slyšet na nejvyšší úrovni. Hudba je univerzální jazyk, který spojuje národy, a my jsme hrdí, že můžeme podpořit tak významnou instituci, která přináší radost a inspiraci posluchačům po celém světě. Chceme přispět k udržení a posílení špičkové umělecké úrovně, kterou je Česká filharmonie známá doma i v zahraničí," uvedla Eva Collardová, generální ředitelka Banky CREDITAS.

David Mareček, generální ředitel České filharmonie, k tomu uvádí: "Česká filharmonie je první český orchestr a zároveň jeden z nejvýznamnějších orchestrů světových. Česká filharmonie se velmi ráda obklopuje českými značkami, a proto mne nesmírně těší, že se podařilo navázat partnerství s Bankou CREDITAS, která k takovým českým značkám patří. Naše spolupráce nám umožní realizovat některé z našich projektů, zejména v péči o talenty, které bychom jinak nemohli uskutečnit."

Banka CREDITAS se dlouhodobě angažuje v oblasti společenské odpovědnosti a pravidelně podporuje různé charitativní, vzdělávací a společenské projekty. V propojování svých finančních služeb s podporou obecně prospěšných iniciativ bude Banka CREDITAS pokračovat i v budoucnosti.