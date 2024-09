Bečov nad Teplou otevřel své památky, slaví 625 let od založení a hostí kováře

Běžně nepřístupné památky v Karlovarském kraji si lidé mohou ode dneška do 15. září prohlédnout během Dnů evropského dědictví. Akce dnes začala v Bečově nad Teplou, kde se po celý víkend koná i tradiční mezinárodní kovářské sympozium. Město navíc slaví 625 let od svého založení. Veřejnosti se při příležitosti akce otevřel bývalý bečovský hotel Central nebo místní botanická zahrada a hrad zájemcům nabídl prohlídkové okruhy trochu jinak, než je zvykem. ČTK to řekl kastelán bečovského hradu a zámku Tomáš Wizovský.

"Letos jsme zařadili komentovanou prohlídku středověkého jádra hradu s restaurátory," upřesnil kastelán.

Dlouholetý organizátor bečovského kovářského sympozia a umělecký kovář Ivo Rudolf převzal v pátek v rámci oslav založení města ocenění mistr tradiční rukodělné výroby Karlovarského kraje. "Snažíme se tak vzdát hold jeho práci a řemeslu. Je jedním z lidí, kteří pečují o některé z tradičních řemesel, která by bez jejich snahy předávat je mladším generacím na našem území možná zanikla," uvedla krajská radní pro oblast kultury a památkové péče Olga Haláková. Rudolf je také autorem bečovské naučné stezky Po stopách umění a kovu a jejích kovaných informačních tabulí. Stezka propojuje historická místa v Bečově nad Teplou.

Veřejnosti se v regionu při Dnech evropského dědictví otevřou památky nejen v Běčově, ale také v Karlových Varech, Chebu, Mariánských Lázních nebo v Ostrově a Lokti na Karlovarsku. Jejich seznam je dostupný na webu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které akci organizuje.

Dny evropského dědictví se v Česku konají s cílem propagovat historické dědictví od roku 1992 a každoročně otevírají pro zájemce architektonické, archeologické a sakrální památky, muzea, galerie a knihovny, technické památky a další prostory. Letošním mottem je Památky spojují svět.