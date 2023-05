Brankář Kovář bude nadále i v příští sezóně hrát za Spartu

Brankář Matěj Kovář věří, že bude i v příštím ročníku chytat za fotbalisty Sparty. Třiadvacetiletý gólman na Letnou přišel na začátku září na hostování z Manchesteru United a hned v první sezoně získal s Pražany svůj premiérový ligový titul. V rozhovoru s novináři si pochvaloval, jak mu Sparta přirostla k srdci. Je přesvědčen, že Letenští se v létě mohou probojovat do skupiny Ligy mistrů.

Kovář se hned po příchodu do Sparty stal brankářskou jedničkou a Pražané nyní usilují o to, aby na Letné působil dál. "Definitivní to ještě není, ještě mají pár dnů na rozhodnutí. Ale co mám zprávy, měl bych pokračovat ve Spartě. Je to na dobré cestě, za to jsem rád," řekl Kovář poté, co sparťané po závěrečném pátém kole ligové nadstavby navzdory domácí porážce 0:1 s Plzní převzali mistrovský pohár.

Na Letnou přišel v létě na poslední chvíli. "Bylo to docela bláznovství. O zájmu Sparty jsem věděl již před sezonou, ale upřednostňoval jsem hostování v Anglii. Z nějakého důvodu mi nevyšlo. Poté, co mi Sparta představila své plány, jsem ji vzal všema deseti," prohlásil Kovář.

"Sparta mi rychle přirostla k srdci. Přišel jsem do klubu, který měl nějaké ambice a věděl jsem, co chce dokázat. Ale takhle jsem si to nikdy neplánoval. Hned v první sezoně titul, nakonec je to jako ze snu," radoval se odchovanec Slovácka.

Připsal si 10 nul a byl zvolen nejlepším brankářem ligové sezony. "Když hrajete za tým jako Sparta, moc střel na bránu není. Musíte být pořád koncentrovaní a hlavně když jedna střela přijde, musíte ji chytit. Jsem hlavně strašně rád, že jsme to zvládli jako tým. Pokud jde o soudržnost, poznal jsem tady, co jsem zatím nikde jinde ještě nezažil. Je znát, že máme kapitána (Ladislava Krejčího mladšího), který o to hodně dbá. Ke konci jsme titul už spíše urvali," poznamenal Kovář.

Letenští v létě v předposledním 3. předkole vstoupí do kvalifikace o skupinu Ligy mistrů. "Tým na to určitě máme. Když vezmu, jak jsme většinu jara dokázali na hřišti dominovat, šance určitě je. Opravdu věřím, že s tímto mužstvem se do Ligy mistrů dostaneme," uvedl Kovář.

S reprezentační jednadvacítkou ho na konci června čeká mistrovství Evropy, ve skupině se "Lvíčata" utkají s Anglií, Německem a Izraelem. "Vzpruha před Eurem to bude hlavně pro nás, co jsme titul vyhráli," řekl s úsměvem. "Důležité bude zvládnout těžkou skupinu, pak se uvidí," dodal Kovář.