Ceny Skleněná popelnice 2018 jsou rozdány

Kryštofovy Hamry, Blatno, Loučná pod Klínovcem a Louny jsou obce Ústeckého kraje, ve kterých se obyvatelům daří nejlépe třídit své odpady. Zástupci, nejen těchto obcí a měst, převzali na slavnostním ceremoniálu, v prostorách Knihovního sálu zámku v Děčíně, prestižní ocenění v soutěži "Skleněná popelnice".

Město Loučná pod Klínovcem po vítězství v předchozích čtyřech ročnících pokračuje ve vítězné sérii. Podle radnice je to důkazem toho, že třídění odpadů ve městě funguje a občané to již berou jako samozřejmost. Za Loučnou pod Klínovcem, v kategorii měst do 3 500 obyvatel, postoupil na druhé místo, z loňské třetí příčky, městys Brozany nad Ohří, kde ho nahradil městys Ročov.

V kategorii měst nad 3 500 obyvatel zvítězilo město Louny, které postoupilo z loňské stříbrné příčky, následované městy Libochovice a Dubí. Mezi obcemi do 500 obyvatel se na prvním místě umístila obec Kryštofovy Hamry, následovaná obcemi Doubice a Měděnec. V kategorii obcí nad 500 obyvatel se opakuje vítězná trojice z loňského ročníku. Vítězství obhájila obec Blatno. Z loňského třetího místa se na letošní druhou příčku posunula obec Staré Křečany, která si tak vyměnila pořadí s třetí v kategorii, obcí Libčeves.

Ocenění každoročně přebírá také "Skokan roku", tedy město či obec, která se v meziročním srovnání výsledků třídění odpadů posunula o nejvíce příček směrem nahoru. Tento titul v rámci soutěže Skleněná popelnice 2018 získala obec Bynovec. "V obci jsme se snažili co nejvíce zahustit sběrnou síť a různými aktivitami a propagací podporovat třídění odpadů. Velmi mě tento výsledek těší a děkuji všem obyvatelům Bynovce," komentovala úspěch obce starostka Petruše Zahradníková.

Součástí soutěže Skleněná popelnice 2018 je také udílení cen kolektivních systémů. Neziskově hospodařící společnost Asekol hodnotí sběr drobného elektra prostřednictvím kontejnerů v obcích a na sběrných dvorech. V rámci tohoto systému si mezi městy nad 15 tisíc obyvatel nejlépe vedlo město Kadaň, v kategorii měst do 15 tisíc obyvatel zvítězilo město Šluknov a v kategorii obcí do 5 tisíc obyvatel patří prvenství městu Úštěk.