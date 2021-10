Černého kráčející trabant bude rok stát před libereckou radnicí

Novou sochou před libereckou radnicí bude Quo vadis, známé dílo českého výtvarníka Davida Černého. Plastika trabantu na čtyřech lidských nohou tam bude zhruba rok. Zástupci přepravní firmy ji na nároží instalovali a poté zahalili v pondělí ráno. Slavnostně odhalovat se bude v úterý v 16.00, řekla Jitka Mrázková, která pro radnici sochy vybírá.

Třítunový bronzový odlitek je připomínkou podzimu roku 1989, kdy přes tehdejší západoněmecké velvyslanectví v Praze utíkaly tisíce východoněmeckých obyvatel na Západ. V ulicích Prahy tehdy zůstaly stovky trabantů. Nohy plastiky symbolizují právě útěk východních Němců. Vytvořené jsou dva takřka identické odlitky, Liberec má zapůjčený ten, který byl loni v Postupimi vystavený na oslavách 30. výročí znovusjednocení Německa. Mrázkové se sochu do Liberce podařilo získat díky tomu, že se s Davidem Černým zná. "Tak jsem ho oslovila, zda něco nemá, a navrhl toto. Je to takové kultovní," dodala.

Přeprava z Německa do Liberce a ani následná instalace bronzového odlitku nebyla podle zástupce transportní firmy Artex art services Jana Černého složitá. "Je to jednokusová socha. Jsou také sochy od Davida Černého, které se skládají z mnoha set kusů, a to je potom větší oříšek. Toto je výborně vymyšlené, samostojná socha bez nutnosti nějakých podpor. Tady se jedná o poměrně jednoduchou instalaci," dodal Jan Černý.

Umělecká díla různých autorů se na nároží u radnice v horním centru stotisícového města střídají od roku 2005, obvykle tam jsou vystavená rok. První byla Židle sochařky Magdaleny Jetelové a nejdéle tam byly Kočky od liberecké výtvarnice Martiny Klouzové-Niubo. Poprvé se sousoší tří koček na nároží objevily v září 2010 a s několika přestávkami tam byly tři roky. Před Černým tam měl své dílo sklář Jiří Pačinek, šlo o čtyřmetrovou plastiku ze skla a železa nazvanou Sublima. Ta je nyní v Rajské zahradě libereckého Severočeského muzea.

Výtvarník Černý už v Liberci jedno své dílo má. Jde o Zastávku z roku 2005, které se lidově říká snídaně či hostina obrů. Jde o netypickou autobusovou zastávku nedaleko radnice, která má lidem připomínat minulost města. Vedle německé nádoby na pivo stojí skácený židovský svícen, česká váza, liberecké párky a masožravá rostlina z místní vyhlášené botanické zahrady. Mrázková míní, že Liberec ještě potenciál této plastiky pro cestovní ruch nedokázal plně využít. "Protože mně dodnes volají Japonci, kteří se uměním hodně zabývají, že kvůli tomu jezdí do Liberce," dodala.