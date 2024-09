Česká aplikace Mingly nově pomůže (nejen) handicapovaným se seznamováním

Seznamování v Česku se stává jednodušším nejen pro lidi se zdravotním znevýhodněním díky nové aplikaci Mingly, která je dostupná veřejnosti od září 2024. Má ambice stát se největší online komunitní platformou.

Seznamovací aplikace Mingly je navržena tak, aby byla maximálně přístupná a intuitivní i pro uživatele se specifickými potřebami. Nabízí hned několik unikátních nástrojů a služeb, které usnadňují uživatelům nejen hledání partnera, ale i přátelství. "Hlavní výhodou a unikátností je integrace e-kouče, který uživatele provází celým procesem seznamování, poskytuje personalizované rady a pomáhá překonat běžné překážky spojené s hledáním partnera," přibližuje Kristýna Mertlová, zakladatelka a ředitelka seznamovací agentury Date2K. "Navíc Mingly obsahuje podcasty, tipy, triky a do budoucna i celé speciální kurzy, kde radí, jak zlepšit své seznamovací dovednosti, správně vyplnit profil či vybrat vhodnou fotografii," doplňuje Mertlová.

Aplikace Mingly navazuje na úspěšnou online seznamku TvojeLáska.cz, která od roku 2017 slouží tisícům uživatelů, zejména těm s fyzickým či psychickým handicapem. Platforma prošla kompletním devítiměsíčním redesignem a rebrandingem do podoby Mingly na základě spolupráce s expertními dobrovolníky z Česko.digital. Aplikace je dostupná na www.mingly.cz

Ambasadorkou projektu se stala Dita Horochovská. Dita je kvadruplegička, spoluzaložila spolek Silou hlasu, který pomáhá lidem s omezenou schopností pohybu naučit se ovládat počítač pomocí hlasu. Za svou práci získala v roce 2022 Cenu Olgy Havlové.

Během prvního roku od spuštění by platforma ráda oslovila na 10 tisíc uživatelů. Veškeré funkce budou v rámci testovacího období pro všechny zcela zdarma, a to včetně nadstandardních funkcí jako je podpora seznamovacího e-kouče, e-learningové kurzy, tipy, triky či poslech podcastů, které se mohou v budoucnu zpoplatnit. "Základní využití seznamky zůstane vždy zcela zdarma, samozřejmě i komunitní část pro hledání přátel či možnosti chatů s odborníky," doplňuje zakladatelka Kristýna Mertlová.

Po úspěšném zavedení do dvou let mají zakladatelé v plánu expandovat do dalších evropských zemí počínaje Slovenskem a Polskem. "Podobný koncept zaměřený nejen na znevýhodněné osoby chybí nejen u nás, ale i v celé Evropě. Věříme, že Mingly dokáže vyplnit tuto mezeru a nabídne uživatelům možnost skutečně se seznámit, najít přátelství nebo lásku bez ohledu na jejich zdravotní stav," říká Kristýna Mertlová.