Čtyřicet let od hitu skupiny Alphaville Forever Young

Německá skupina Alphaville patřila v 80. letech 20. století ke hvězdám syntezátorového popu. Její zřejmě nejznámější skladbou je píseň Forever Young, která vyšla v Německu před 40 lety, 3. září 1984. Hymnická balada, která se dodnes hraje na svatbách i pohřbech, bodovala v hitparádách zejména v německy mluvících zemích a ve Skandinávii. Dočkala se také řady předělávek.

Skladba Forever Young byla vydána jako třetí singl ze stejnojmenného debutového alba skupiny. Její text není jen o touze být neustále mladý, ale zároveň pojednává o obavách tehdejší mládeže ze studené války, která by mohla skončit jaderným útokem. Předělávku této písně má ve svém repertoáru řada světových interpretů. V roce 2008 ji pod názvem Für immer jung nazpíval německý rapper Bushido s českým "zlatým slavíkem" Karlem Gottem.

"Bushidův nápad nahrát ji spolu s Karlem Gottem byl velmi sympatický," prohlásil před lety autor skladby Marian Gold v rozhovoru pro Westdeutsche Zeitung. Mnohem méně se mu prý líbila úprava stejného hitu z roku 1984 v podání slavného amerického rappera Jaye-Z. "Z ní nejsem úplně šťastný, ale v zásadě považuji to, že lidé chtějí naše písničky stále nově zhudebňovat, za kompliment."

Píseň Forever Young zůstává populární i v současnosti, na streamovací platformě Spotify má přes 614 milionů přehrání a patří i k hitům na sociální síti TikTok.

Skupina Alphaville vznikla v roce 1982 v tehdejším západním Berlíně. Zakládající členové Marian Gold, Bernhard Lloyd a Frank Mertens původně experimentovali s jevištním projevem, od roku 1984 se přiklonili k popu. Od klávesového zvuku se na desce Prostitute v polovině 90. let posunuli do rockovější polohy. Kromě hitu Forever Young patří k nejznámějším písním Alphaville skladby Sounds Like a Melody, Big in Japan či Jerusalem.

Skupina dosud vydala osm studiových alb a několikrát vystoupila v České republice, v rámci turné k 40. výročí své existence se představí letos v listopadu v pražském Foru Karlín.