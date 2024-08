Dagmar Pecková na festivalu Zlatá Pecka oslaví Smetanu a Rok české hudby

Program letošního ročníku festivalu Zlatá Pecka bude složený výhradně z děl českých skladatelů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka nebo Bohuslava Martinů. Jména klasiků doplní mladí, dosud neznámí talentovaní skladatelé, kterým festival poskytne první šanci. Festival, který se koná od 25. srpna do 7. září, je letos věnovaný osobnosti Smetany a Roku české hudby. V rozhovoru s ČTK to řekla pěvkyně Dagmar Pecková, která je jeho spoluorganizátorkou.

Festival má každý rok jasný obsah v podobě jednoho tématu. V minulosti to byla například Carmen, antická Trója, Dvořákova Rusalka, Maria Callas, Mozart nebo Jára Cimrman. "Letos bylo téma nad slunce jasné, protože je 200 let od narození Smetany a sto let od založení Roku české hudby, takže tam to šlo ráz na ráz. Pouze jsme k tomu opět přidali Járu Cimrmana, bez kterého by se nejen české, ale jakékoliv dějiny, neobešly. Takže zase přijede Divadlo Járy Cimrmana s představením České nebe," uvedla Pecková.

Letos uplynulo 200 let od narození Smetany a 140 let od jeho úmrtí. Cesta ke Smetanovi nebyla v případě Peckové snadná. Důvodem byl způsob, jakým se o něm vyučovalo ve školách. "Takový ten styl bývalého ministra kultury Zdeňka Nejedlého, který neuznával nic jiného než Smetanu a Aloise Jiráska. Zošklivili mi ho tak, že jsem ho dlouho odmítala poslouchat. Ale když jsem hostovala ve Stuttgartu, měli tam na repertoáru Prodanou nevěstu. Jednoho večera jsem na ni zašla a při předehře jsem se rozbrečela, jak mě to chytlo," vzpomínala.

Festival Zlatá Pecka 25. srdpna zahájí mše s hudebním programem v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Sólových partů se újmou účastníci minulých ročníků projektu Pěvissimo Tereza Papoušková, Daniel Kfelíř a Ludmila Pergelová. Hostem ze Slovenské republiky bude tenorista Andrej Vancel. Varhanního doprovodu se zhostí Adam Suk. Zazní Dvořákovy Biblické písně a Lužanská mše pro sóla a sbor. Na akci je volné vstupné. Návštěvníci budou moci přispět na činnost Oblastní charity Chrudim, která se věnuje domácí hospicové péči.

Závěrečný koncert festivalu 7. září v Sukově síni Domu umělců v Pardubicích představí mladé umělce za doprovodu Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Stanislavem Vavřínkem. Koncert bude mít na programu nejen díla českých klasiků 19. století Smetany a Dvořáka, ale také díla soudobých skladatelů Jaroslava Pelikána a Daniela Vrbovce. "Zlatá Pecka si dala za úkol pomáhat méně známým pěvcům a instrumentalistům. Proto vystoupí i bývalí talenti festivalových programů Talentissimo a Pěvissimo," podotkla Pecková.

Ještě před závěrečným koncertem bude v předsálí Sukovy síně zahájena výstava projektu Vltavská filharmonie - národní centrum kultury a hudebního umění. O přestávce koncertu bude zájemcům připraven zodpovídat jejich dotazy Martin Gross, člen projektového týmu Vltavské filharmonie.

Festival Zlatá Pecka letos zamíří na několik nových míst, jedním z nich bude hrad Pecka, kde se chystá program Pecka s Peckou na Pecce. "Přijede Kociánovo kvarteto a já zazpívám jeden Smetanův písňový cyklus," uvedla Pecková.

Rodačka z Chrudimi Pecková se objevuje na koncertních pódiích i operních scénách evropských metropolí. Je držitelkou ceny Thálie za rok 1999 za titulní roli v Bizetově opeře Carmen na scéně Národního divadla v Praze. Za více než 40 let své kariéry nahrála přes dvě desítky alb. Před šesti lety vyšla o Peckové kniha Dítě štěstěny, kterou napsal publicista a hudebník Lukáš Kuta.

Třiašedesátiletá Pecková v současné době také v činoherním divadle v Mladé Boleslavi zkouší titulní roli ve hře Marka Epsteina Milena o novinářce a přítelkyni spisovatele Franze Kafky Mileně Jesenské a její dceři Janě Krejcarové. Premiéra bude 25. října. "Je to strašně působivé, odehrává se tam celé 20. století," řekla Pecková.