Divadelníci a hudebníci o vládní podpoře pro OSVČ: Díky, ale je to málo

Asociace nezávislých divadel (AND), která jako první upozornila na dopady vládních opatření na nezávislé umělce, nesouhlasí s návrhem vlády pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Mnozí umělci, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru, jsou závislí na tržbách za odehraná představení. Často pracují v režimu OSVČ. Předseda rady asociace Štěpán Kubišta ve středu řekl, že vládní návrh na jednorázové vyplacení 25 000 korun je ale pro velkou skupinu OSVČ omezující. Divadelníci vítají především osvobození od placení záloh na pojistném. Rozpačití jsou i hudebníci.

Asociace později na svém webu uvedla, že meziroční srovnání nevypovídá v případě kulturních neziskových organizací o reálné finanční situaci OSVČ, protože práce v sektoru nemá pravidelný charakter, honoráře jsou vypláceny zpětně na základě smluv či faktur.

"Tato jednorázová podpora řeší pouze období nouzového stavu, nicméně je evidentní, že zákaz kulturních akcí bude trvat delší dobu," uvádějí divadelníci a ptají se, jakou podporu mají pracovníci v kulturních organizacích očekávat v dalších týdnech a měsících, jaká pro ni budou pravidla a kdy konečně dostanou nějakou podporu, když je jejich činnost zakázána. Subjekty sdružené v asociaci míní, že by opozice měla navrhnout pětadvacetitisícový plat za dobu omezení všem členům vlády.

Vláda uvedla, že vyplatí OSVČ postiženým opatřeními proti šíření koronaviru jednorázovou částku 25 000 korun. Žadatel musí splnit několik podmínek předložením čestného prohlášení. Jde například o pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent nebo loňské minimální hrubé příjmy 180 000 korun. Původně zamýšlel úřad vyplácet podnikatelům 15 000 korun měsíčně.

"Návrh ve mně vyvolává rozpaky," řekla zakladatelka společnosti Tanec Praha a Divadla Ponec Yvona Kreuzmannová. Uvedla, že nezávislí umělci ocenili zastavení povinnosti platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění na půl roku "jako důležitý a vstřícný krok, po kterém měla následovat konkrétní finanční pomoc těm, kteří ze dne na den přišli o práci, a to na celou dobu takového výpadku". Podmínka prokázat pro získání 25 000 korun, že si v prvním čtvrtletí vydělali aspoň o deset procent méně než za stejné období roku 2019 je podle ní v uměleckých profesích naprosto nevhodná.

Dotace na kulturu totiž stát poskytuje většinou zpožděně, až v březnu či dubnu, takže řada neziskovek není schopna garantovat umělcům, technikům i produkčním příjmy v prvním čtvrtletí tak, jak by si je zasloužili. "Počítá se za příjem to, co osoba fakturuje, nebo teprve to, co dostane na účet v daném kvartálu? To není vůbec jasné a může to zbavit nároku na podporu velkou část uměleckých profesí," uvedla.

"Pokud se ministr kultury v pondělí vyjádřil, že si myslí, že se divadla otevřou až v září, tak pro nás je to likvidační záležitost," uvedl k vládnímu návrhu zakladatel souboru Cirk La Putyka Rosťa Novák. "Z našeho týmu 50 až 60 lidí je 95 procent OSVČ, ale jen z důvodu, že kulturní politika státu nám neumožňuje je zaměstnat, to není naše volba," uvedl. "Nechci to ani brát, že to (vládní návrh) tak je, mění se to ze dne na den. A když tahle krize bude pokračovat v červenci, budu moci zase žádat o 25 000 korun? Největší paradox 'pětadvacítky' je, že po nás chtějí kvartální srovnání od ledna do března - proč od ledna, kdy žádná omezení nebyla?" ptá se nejznámější tuzemský představitel nového cirkusu. Nejvíce ocenil osvobození od placení záloh pojistného.

Hudebníky zaráží jednorázovost příspěvku

Muzikanti, lidé zajišťující hudební festivaly i lidé starající se o propagaci se obávají ekonomických důsledků v případě, že vládní opatření budou platit delší dobu.

"Myslím, že je to rozumná věc, ale všichni víme, že nic není jenom tak. Mám pocit, že to budeme muset nějakým způsobem vracet, vyrovnání všem ekonomika republiky neunese. Když na to dáme peníze, tak si pak budeme muset sakra utáhnout opasek," řekl František Ringo Čech.

Za pozitivní považuje přístup vlády člen skupiny Tata Bojs Milan Cais, protože "měl vždycky pocit, že stát se o umělce až tak moc nestará". "Ta výše mi však nepřijde zcela dostatečná. Je brzo na hodnocení kroků vlády, ale myslím, že hudebních a vizuálních umělců se to dotkne asi nejvíce, protože vláda srocování lidí na koncertech povolí až úplně na závěr," uvedl.

"Je to lepší než nic, vzhledem k tomu, že sedíme doma, tak toho zase tolik neutratíme," konstatoval Jan Haubert, lídr punkové kapely Visací zámek. Nouzový stav vláda vyhlásila den před vydáním jejich nové desky Anarchie a totál chaos a začátkem turné. "Vždycky v pátek a v sobotu lítostivě koukám na kalendář a říkám si, kde jsem všude mohl být. Má to i nějaké ekonomické důsledky, ale ještě horší by bylo, kdyby se nehrálo ani v létě," sdělil.

Podle kapelníka Olympiku Petra Jandy by měli všichni se státem držet pohromadě. "Chápu, že vláda nemá na rozhazování. Samozřejmě, že jednorázová částka příliš nepomůže, protože nevíme, jak dlouho bude tahle situace trvat. Umělci teď nebudou pracovat několik měsíců, a na to je 25 000 málo. Ale zaplať pánbů za to," řekl.

Také zpěvačka Petra Janů podle svých slov vládní opatření "zvládá s pokorou". "A pokud mi dají nějaké peníze, tak dobře, když ne, tak mi taky na gulášek zbude. Ta situace je malér, ale když budeme držet při sobě, nosit přes papulu ty různé věci a hlídat sebe i okolí, tak to přežijeme. A můžeme si při tom uvědomit, že nic není napořád," uvedla.

Naopak lídr kapely Support Lesbiens Hynek Toman je k vládě kritický. "Vláda se tváří, že obecně pomáhá všem, realita je ale jiná, alespoň já to tak vnímám. Chápu, že převážná část podnikatelů asi nebudou voliči Andreje Babiše a tudíž nejsou pro něj prioritní položkou, ale tahle "rádoby pomoc" podnikatelům je trochu k smíchu. Nám umělcům prakticky znemožnili jakoukoliv honorovanou činnost, takže třeba já jsem odkázán pouze na své úspory, protože vládou navržená jednorázová částka mi nepokryje ani třetinu našich měsíčních nákladů," řekl.

Do potíží by mohly přijít servisní firmy

Problémů se obává firma T Servis, která se zabývá technickým zabezpečením akcí, dodává pódia, osvětlení, ozvučení, LED obrazovky na koncerty, festivaly, konference, výstavy, muzikály nebo televizní pořady.

"Všechny podobné firmy na konci roku investovaly své zisky, a nechaly si prostředky na leden a únor, tedy měsíce, kdy každoročně mají jen přibližně čtvrtinové příjmy a čekají, jak se vše v březnu zase rozjede. Když se vyhlásí, že se ruší jakékoli omezení shromažďování, žádný koncert nebo festival nebude druhý den. Je to několikaměsíční práce. Proto potřebujeme jasné instrukce, za jakých podmínek je naplánováno uvolnění shromažďování," řekla za T Servis Jana Heřmánková.

Problém cítí i lidé zabývající se propagací kulturních akcí, jejichž práce je odměňována po jednotlivých projektech. "V praxi to znamená, že například koncert Maceo Parkera v Divadle Archa, na jehož propagaci jsem byla najata a pracuji na ni od listopadu 2019, jsem měla vyfakturovat v den konání akce, tedy 6. dubna. Koncert se ale odsunul na říjen tohoto roku," sdělila Zdena Selingerová. "Co se týče výše příspěvku, v situaci, kdy nikdo není schopen říct, jak dlouho bude naše činnost paralyzována a celý kulturní segment absolutně bez příjmů, mě zaráží ta jednorázovost," dodala.