Divadlo Archa přivítalo po 25 letech působení miliontého diváka

Pražské Divadlo Archa, které loni oslavilo 25 let od otevření, ve čtvrtek večer přivítalo miliontého návštěvníka. Informovala o tom mluvčí divadla Pavlína Svatoňová. Multižánrová scéna, která uvádí divadelní, taneční i hudební produkce, se v poslední době věnuje často divadlu se sociálním přesahem. Podle vedení divadla do něj chodí děti diváků, kteří Archu navštěvovali v jejích začátcích. Nadpoloviční většinu publika Archy tvoří diváci do 40 let. Milion návštěvníků za 25 let dělá průměrně 40 tisíc diváků za rok.

Přestože je obtížné srovnávat jednotlivá divadla, protože mají jiné podmínky z hlediska svého zřizovatele a odlišnou produkci, třeba na všechny scény Národního divadla v Praze přišlo podle výroční zprávy z roce 2018 asi půl milionu diváků. Nejvíce na operu, to bylo přes 200 tisíc lidí, na činohru 160 tisíc lidí, balet přilákal 90 tisíc diváků a představení Laterny magiky asi 32 tisíc návštěvníků.

Divadlo na Vinohradech v roce 2018 navštívilo podle výroční zprávy bezmála 117 tisíc diváků; podobně jako v ND je tak návštěvnost vinohradské scény asi 80 procent. Jednu z největších návštěvností vyjádřenou v procentech má zřejmě dlouhodobě pražské Dejvické divadlo, o jehož představení projevují diváci tak velký zájem, že vedl i přeprodávání vstupenek na mnohem vyšší ceny. Do divadla se vejde mnohem menší počet diváků, než kolik by jich chtělo. Podle výroční zprávy divadla za rok 2018 scénu navštívilo včetně hostujících inscenací 27 tisíc; počet diváků pouze na vlastní představení Dejvického divadla byl 27 tisíc, což je návštěvnost 100 procent.

Divadlo Na zábradlí má na webu již výroční zprávu za rok 2019, podle níž jeho vlastní inscenace na domovské scéně vidělo 21 269 diváků. Plán tak divadlo splnilo na 75 procent.

Divadlo Archa podle mluvčí jednou za čtyři roky spolu s pracovišti zabývajícími se sociologickými výzkumy pořádá analýzu návštěvníků divadla. "Všechny tyto výzkumy nám umožnily poznat charakteristiku diváků, kteří do Archy chodí. Mnohé znaky se v průběhu času měnily, co však po celou dobu zůstalo stejné, je věková struktura a vzdělání našeho publika. Často s nadsázkou říkáme, že do Archy dnes chodí děti těch, kteří sem chodili v době, kdy se Archa zrodila," uvedl ředitel Archy Ondřej Hrab.

Do milionu lidí, kteří Archou prošli za 25 let její existence, nejsou započítání diváci, kteří navštívili představení Archy na zájezdech. Loni to bylo téměř osm tisíc diváků, kteří navštívili představení Obyčejní lidé během festivalu v Avignonu a následně během pařížského Podzimního festivalu, festivalu Next v Lille a představení v Městském divadle v Portu.