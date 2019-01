Akce Kámen o falešných hranicích zahájila letošní program Divadla Archa

Dokumentární inscenací Akce Kámen drážďanského Státního divadla zahájilo Divadlo Archa v Praze svůj novoroční program. Hra režiséra Floriana Fischera představuje příběhy falešných hranic mezi Československem a Německem, které vybudovala komunistická Státní bezpečnost jako past na emigranty na přelomu 40. a 50. let minulého století. Druhé představení se odehraje 11. ledna.

Fischer se inspiroval skutečnou akcí Kámen, kterou vytvořila StB na konci 40. let. Cílem bylo vyslýchat osoby na falešných německých celnicích. "Prvotní myšlenka mi přišla na mysl asi před pěti lety. Předtím než jsem studoval režii, jsem studoval také historii a z té doby mám pár přátel, kteří jsou archiváři. Jednoho dne mi jeden z nich zavolal a řekl, že našel zprávu o operaci, která se odehrála v Československu," řekl po představení Fischer. Myšlenka napsání hry o tématu falešných hranic se objevila před rokem, doplnil.

"V téhle historické události se sbíhá celá řada problémů, kterými se mnoho lidí zabývá i dnes. Otázka migrace, otázky, jako co vlastně jsou hranice, co je falešné, jak vyprávíme svou vlastní minulost, jak to souvisí s naším chápáním světa a toho, co je přijímáno jako pravda. Když se do téhle historické anekdoty ponoříme, může nám pomoci o něco lépe pochopit současný okamžik," vysvětlil Fischer.

Součástí hry jsou filmové vstupy, kde účinkují jako amatérští herci obyvatelé Drážďan, kteří mají k útěku z autoritářského režimu osobní vztah. "Požádal jsem je, aby si pročetli archivní dokumenty a sami zpracovali příběhy Čechů, aby vyplnili prázdná místa a texty zlidštili," řekl Fischer.

Režisér ve hře nachází paralelu se scénáři komunistické tajné policie s metodami současných výrobců fake news. "Je jasné, že existuje spousta možných pojetí skutečnosti a různé společnosti se teď různě vypořádávají s otázkou, ke kterému z těch konceptů se mají přiklonit. Absolutní pravda každopádně neexistuje," uvedl.