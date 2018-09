Cílí na mládež. Divadlo Polárka chystá šest premiér

Víkendový festival Polárkový dort otevřel 21. sezonu brněnského Divadla Polárka. Ústředním tématem šesti připravovaných premiér bude hrdinství a hledání odvahy postavit se za správnou věc. Polárka spadá pod městskou část Brno-střed, orientuje se hlavně na inscenace pro děti a mládež, a to včetně náročnější produkce odrážející české dějiny i současnost.

Divadelníci uspořádali festival jednak ve své budově v Tučkově ulici, jednak v šapitó v nedalekém Björnsonově sadu. Na program zařadili všechny premiéry loňské sezony a pozvali také řadu hostů. Velká část představení byla předem vyprodaná. V pátek a sobotu přálo festivalu počasí. V sadu ale bylo živo i dnes, kdy poprchalo. Šapitó v podvečer zaplnili dětští i dospělí fanoušci kapely Bombarďák.

Novou divadelní sezonu Polárka nazvala "Hrdinství - no, jak to kdo vezme". Divadelníci chtějí nejen ukázat na přímočaré odvážné činy, ale ukázat také nelehké hledání skutečného hrdinství.

"To se samozřejmě projeví především v dramaturgii pro dospívající publikum, pro které chystáme autorskou hru Simony Petrů s názvem Ve jménu republiky, věnovanou třetímu odboji proti komunistické totalitě," uvedl v tiskové zprávě umělecký šéf Polárky Jan Cimr.

Novinky chystá divadlo pro všechny věkové skupiny od úplně nejmenších až po školáky. Děti od šesti let se mohou těšit na "rudého gentlemana" Vinnetoua. Ještě na podzim vzniknou dvě inscenace pro diváky od devíti let, a to Siddhártha Hermanna Hesse, příběh indického mladíka hledajícího životní naplnění, a volná adaptace románu Williama Goldinga Dědicové, pojednávající o posledních přežívajících neandrtálcích a jejich střetu s moderním člověkem.