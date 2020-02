Dej blbci funkci a vymyslí lejstro, říkal Jan Werich

"Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec."

"Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život!"

"Smích chytré lidi léčí. A jen blbce uráží."

"Nenávidím pohřby. Až na ten svůj, na kterej nebudu muset jít."

"O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak."

"Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní blbci?"

"Paměť je výsadou blbých, chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet.."

"Život vždycky stál a stojí a bude stát za to, aby byl dožit. Ono se s ním popravdě ani nic víc dělat nedá."

"Jestliže se člověk hádá s blbcem víc jak půl minuty, hádají se už dva blbci.

"Dej blbci funkci a vymyslí lejstro."